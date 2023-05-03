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В Новосибирской области санатории оказались самыми дорогими в Сибири

3 мая 2023, 02:47
Фото: 1MI
Новосибирские санатории стали дорогими в Сибири
Отдых в санаториях Новосибирской области является одним из самых дорогих в Сибири. Цены сравнил сервис «Санатории-России».

Однако, самым дорогим отдыхом в этом регионе не является - первое место занимают санатории Алтайского края с ценой 6630 рублей в сутки и Омской области с ценой 6510 рублей в сутки. Стоимость проживания в номере «люкс» летом в нашем регионе составляет в среднем 6380 рублей в сутки.

Наиболее доступный отдых находится в санаториях Красноярского края со стоимостью 4800 рублей в сутки. В федеральном рейтинге Новосибирская область заняла 14-е место по дороговизне курортов.

При проведении исследования учитывались факторы, такие как цена за номер класса «люкс», трехразовое питание и лечебные процедуры. В целом, наиболее дешевый отдых в стране предоставляют санатории Амурской области - 3590 рублей в сутки, а наиболее дорогостоящий - в санаториях Краснодарского края с ценой 8160 рублей в сутки.

#Алина Шефер#Санатории#Цены#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Туризм
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