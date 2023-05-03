В Новосибирской области санатории оказались самыми дорогими в Сибири

При проведении исследования учитывались факторы, такие как цена за номер класса «люкс», трехразовое питание и лечебные процедуры. В целом, наиболее дешевый отдых в стране предоставляют санатории Амурской области - 3590 рублей в сутки, а наиболее дорогостоящий - в санаториях Краснодарского края с ценой 8160 рублей в сутки.