«Выхлопные газы полной грудью»: сын Виктора Цоя позитивно оценил Новосибирск

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
Как признался Александр Цой (также известен под псевдонимом Александр Молчанов), ему по душе большие города вроде Новосибирска. До этого коллектив выступал в городах поменьше.
«Немножко прошелся. Вдохнул выхлопные газы полной грудью и почувствовал себя здесь на месте», - цитирует «НГС Новосибирск» Александра Цоя.
Как заявил Александр Цой, живое выступление легендарного коллектива с голосом Виктора Цоя и аутентичным звучанием стало запрсом на адекватное исполнение. До этого многочисленные трибьют-группы и обычные группы исполняли кавер-версии КИНО, но полноценной программы не было.
«Никакой другой, даже самый лучший, технически прекрасный, красивый и стильный вокалист не вывез бы этот материал. И это просто был ответ на вопрос», - признался сын музыканта.
При этом к трибьют-группам сам артист относится с недоверием. Важно использовать материал Виктора Цоя как некий трамплин, но не заниматься «подражанием и наряжанием».