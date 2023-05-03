«Выхлопные газы полной грудью»: сын Виктора Цоя позитивно оценил Новосибирск

Как заявил Александр Цой, живое выступление легендарного коллектива с голосом Виктора Цоя и аутентичным звучанием стало запрсом на адекватное исполнение. До этого многочисленные трибьют-группы и обычные группы исполняли кавер-версии КИНО, но полноценной программы не было.