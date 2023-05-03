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«Выхлопные газы полной грудью»: сын Виктора Цоя позитивно оценил Новосибирск

3 мая 2023, 11:22
Фото: wikipedia.org
Сын Виктора Цоя призывает поклонников отца искать себя

Сын Виктора Цоя вдохнул полной грудью выхлопные газы Новосибирска

3 мая в «Экспоцентре» выступит легендарная рок-группа КИНО. Ее продюсером является сын Виктора Цоя Александр. Перед концертом он пообщался с журналистами.

Как признался Александр Цой (также известен под псевдонимом Александр Молчанов), ему по душе большие города вроде Новосибирска. До этого коллектив выступал в городах поменьше.

«Немножко прошелся. Вдохнул выхлопные газы полной грудью и почувствовал себя здесь на месте», - цитирует «НГС Новосибирск» Александра Цоя.
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Как заявил Александр Цой, живое выступление легендарного коллектива с голосом Виктора Цоя и аутентичным звучанием стало запрсом на адекватное исполнение. До этого многочисленные трибьют-группы и обычные группы исполняли кавер-версии КИНО, но полноценной программы не было.

«Никакой другой, даже самый лучший, технически прекрасный, красивый и стильный вокалист не вывез бы этот материал. И это просто был ответ на вопрос», - признался сын музыканта.

При этом к трибьют-группам сам артист относится с недоверием. Важно использовать материал Виктора Цоя как некий трамплин, но не заниматься «подражанием и наряжанием».

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#Новосибирск#Культура#Александр Ляхов#Музыка#Концерт#Рок-н-ролл
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