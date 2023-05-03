Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:18
Updated Сегодня, 10:18
Административные протоколы и расследования за нарушение особого противопожарного режима составлены в отношении жителей сел Чумаково и Абрамово Куйбышевского района и жителя Гражданцево Северного района. В одном из случаев пламя от костра, разведенного в огороде, перекинулось на сухую траву, и потребовалось вмешательство пожарного расчета. Виновнице происшествия, жительнице Абрамово, грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
"Введенный в регионе особый противопожарный режим на законных основаниях запрещает любые огневые работы, и все нарушители будут наказаны по всей строгости закона", - подчеркнули в региональном управлении МЧС.
Особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня и посещение лесов, установлен в Новосибирской области до 15 мая.