Административные протоколы и расследования за нарушение особого противопожарного режима составлены в отношении жителей сел Чумаково и Абрамово Куйбышевского района и жителя Гражданцево Северного района. В одном из случаев пламя от костра, разведенного в огороде, перекинулось на сухую траву, и потребовалось вмешательство пожарного расчета. Виновнице происшествия, жительнице Абрамово, грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.