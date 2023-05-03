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Жителей Куйбышевского и Северного районов оштрафуют за разведение костров

3 мая 2023, 10:16
Фото: 1MI
Разведение костров может обойтись в 20 тысяч рублей штрафа

В Новосибирской области начали выписывать реальные штрафы за разведение костров

К административной ответственности будут привлечены сельские жители, которые решили сжечь мусор на своих приусадебных участках

Административные протоколы и расследования за нарушение особого противопожарного режима составлены в отношении жителей сел Чумаково и Абрамово Куйбышевского района и жителя  Гражданцево Северного района. В одном из случаев пламя от костра, разведенного в огороде, перекинулось на сухую траву, и потребовалось вмешательство пожарного расчета. Виновнице происшествия, жительнице Абрамово, грозит штраф в размере от 10 до 20 тысяч рублей.

"Введенный в регионе особый противопожарный режим на законных основаниях запрещает любые огневые работы, и все нарушители будут наказаны по всей строгости закона", - подчеркнули в региональном управлении МЧС.

Особый противопожарный режим, запрещающий использование открытого огня и посещение лесов, установлен в Новосибирской области до 15 мая.

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#Пожар#Запрет#Штраф#Происшествия#Новосибирская область
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