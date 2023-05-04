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Детские пособия в мае 2023 года – родители получат досрочно в Новосибирске

4 мая 2023, 09:11
Фото: 1MI
В Новосибирске придут досрочно детские пособия

В Новосибирске родителям досрочно выплатят пособия на детей в мае

Новосибирские родители до праздников получат пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Стал известен график выплат в мае 2023 года.

Кому придет досрочная выплата детских пособий в мае:

Ежемесячно деньги на детей семьи получают 3 и 8 числа каждого месяца. В мае многие получат их досрочно.

В этом году в мае 3 число выпадало на среду, и многие родители уже получили пособия – это касалось в основном тех, кто воспитывает детей школьного возраста. Выплату по уходу за ребенком перечисляют 8-го числа – это будет предпраздничный день, выходной.

На карту средства зачислят досрочно – в пятницу, 5 мая 2023 года. Это затронет работающих родителей. Неработающие должны были уже получить деньги раньше.

Размер пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет:

В Новосибирске размер этого пособия составляет 40% от среднего заработка родителя или опекуна за 2 года. Самая максимальная выплата – это 33 281 руб.

Минимальная сумма, которую могут получить семьи, составляет 9 213, 38 руб. Ее получают каждый месяц, пока малыш не станет старше 1,5 лет.

Напомним, также в Новосибирской области досрочно получат пенсии пенсионеры в мае 2023 года.

#Алина Шефер#Общество#Дети#Пособия#Праздники#Новосибирск#Новосибирская область
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