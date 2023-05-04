Posted Сегодня, 09:11
Published Сегодня, 09:11
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Ежемесячно деньги на детей семьи получают 3 и 8 числа каждого месяца. В мае многие получат их досрочно.
В этом году в мае 3 число выпадало на среду, и многие родители уже получили пособия – это касалось в основном тех, кто воспитывает детей школьного возраста. Выплату по уходу за ребенком перечисляют 8-го числа – это будет предпраздничный день, выходной.
На карту средства зачислят досрочно – в пятницу, 5 мая 2023 года. Это затронет работающих родителей. Неработающие должны были уже получить деньги раньше.
В Новосибирске размер этого пособия составляет 40% от среднего заработка родителя или опекуна за 2 года. Самая максимальная выплата – это 33 281 руб.
Минимальная сумма, которую могут получить семьи, составляет 9 213, 38 руб. Ее получают каждый месяц, пока малыш не станет старше 1,5 лет.
Напомним, также в Новосибирской области досрочно получат пенсии пенсионеры в мае 2023 года.