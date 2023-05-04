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«Это карма - жарить шашлыки нельзя»: шашлычная сгорела в Новосибирске

4 мая 2023, 03:29
Фото: 1MI
Шашлычная полностью выгорела в Новосибирске

В Новосибирске сгорела придорожная шашлычная на улице Габова

Огонь охватил шашлычную в микрорайоне Пашино в Новосибирске утром 4 мая. Об этом сообщили очевидцы.

Пожар произошел на улице Габова, 20, где находится деревянное здание с вывеской «Шашлыки». Внутри был один человек, который, со слов местных, до возгорания жарил мясо.

«Это карма – сейчас же жарить шашлыки запрещено. А так, жаль местечко, было вкусно. Оно полностью сгорело», - рассказали очевидцы.

На место в первые минуты пожара вызвали специалистов МЧС.

«Горело одноэтажное строение. Пожар ликвидировали в течение часа, привлекались 8 человек состава МЧС. До приезда пожарных мужчина сам эвакуировался», - сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.

Напомним, сейчас в регионе действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры и разжигать мангалы в общественных местах и на частных участках.

 

#Алина Шефер#Пожар#Шашлык#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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