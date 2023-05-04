«Это карма - жарить шашлыки нельзя»: шашлычная сгорела в Новосибирске

Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:31
Updated Сегодня, 03:31
Пожар произошел на улице Габова, 20, где находится деревянное здание с вывеской «Шашлыки». Внутри был один человек, который, со слов местных, до возгорания жарил мясо.
«Это карма – сейчас же жарить шашлыки запрещено. А так, жаль местечко, было вкусно. Оно полностью сгорело», - рассказали очевидцы.
На место в первые минуты пожара вызвали специалистов МЧС.
«Горело одноэтажное строение. Пожар ликвидировали в течение часа, привлекались 8 человек состава МЧС. До приезда пожарных мужчина сам эвакуировался», - сообщил пресс-секретарь ГУ МЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
Напомним, сейчас в регионе действует особый противопожарный режим. Запрещено разводить костры и разжигать мангалы в общественных местах и на частных участках.