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"Это профанация": искитимцы не поверили обещаниям чиновников про исправительный центр

4 мая 2023, 07:28
Фото: vk.com/iskitimdep
Искитимцы уже проводили акции протеста против планов чиновников

Митинг против исправительных центров для осужденных пройдет в Искитимском районе

Митинг против появления исправительных центров в Искитиме и деревне Шибково пройдет в субботу, как и было запланировано. Заявление главы района о том, что он услышал требования людей, активисты всерьез не принимают

Согласованный митинг против инициативы по созданию в Искитимском районе исправительных центров для осужденных пройдет в субботу 6 мая, в 12 часов в деревне Шибково, как и было запланировано. Об этом редакции Atas.info сообщил один из организаторов акции протеста Артем Фролов. По словам активиста, заявления главы района о том, что власть отказалась от своих планов, не стоит рассматривать всерьез.

"Мы считаем, что все это профанация, это такой своеобразный ход, чтобы остановить митинги, не допустить, скажем так, выноса сора из избы, максимально замалчивать эту тему в преддверии губернаторских выборов", - заявил Фролов.

Накануне вечером в официальной группе администрации Искитимского района в социальной сети "ВКонтакте" появилось сообщение о совещании, посвященном перспективе открытия исправительного центра в деревне Шибково, расположенной недалеко от райцентра. По итогам совещания было принято решение отказаться от размещения осужденных в деревне.

"Новосибирская птицефабрика – крупный работодатель в нашем районе, испытывает сегодня большую нехватку персонала, и такой центр позволил бы предприятию снять остроту проблемы. Но поскольку идея открыть исправительный центр в деревне Шибково вызвала у жителей большой протест, мы сегодня приняли совместное решение прислушаться к пожеланиям сельчан", - приводятся в сообщении слова главы Искитимского района Юрия Саблина.
Митинг против открытия исправительных центров прошел под Новосибирском
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Похожее сообщение о судьбе еще одного подобного центра, который планируется открыть в Искитиме, разместила сегодня, 4 мая, на своем официальном сайте городская администрация.

Скандал вокруг возможного появления исправительных центров для осужденных в Искитимском районе продолжается с лета 2022 года. Тогда, после бурного возмущения жителей, глава Искитима Сергей Завражин заявил, что подобного учреждения в городе не будет. Однако весной 2023 года власти снова вернулись к этой идее.

Труд осужденных предполагалось использовать на "Новосибирской птицефабрике", которая испытывает серьезный кадровый голод. Предположительно, эту идею лоббировал авторитетный предприниматель Владимир Голубев из Бердска. Именно при его содействии был открыт первый подобный центр в Искитимском районе в феврале 2022 года. Люди, которых там разместили, работали на кирпичном заводе, принадлежащем Голубеву.

 

 

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