Согласованный митинг против инициативы по созданию в Искитимском районе исправительных центров для осужденных пройдет в субботу 6 мая, в 12 часов в деревне Шибково, как и было запланировано. Об этом редакции Atas.info сообщил один из организаторов акции протеста Артем Фролов. По словам активиста, заявления главы района о том, что власть отказалась от своих планов, не стоит рассматривать всерьез.