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«Фейс-контроль не прошли»: неизвестные насвинячили возле ночного клуба в Новосибирске

4 мая 2023, 06:40
Фото: ВК / АСТ-54
Причина инцидента неизвестна

В Новосибирске выбросили мусор возле ночного клуба

В ночь на 4 мая неизвестные выкинули мусор возле клуба «Alpen Grotte» в районе Вокзальной магистрали. Об этом сообщили в паблике «АСТ-54» в социальной сети «ВКонтакте».
«Сегодня ночью двое мужчин подъехали на грузовике к ночному клубу в доме №16 на Вокзальной магистрали и вывали кучу мусора перед входом в увеселительное заведение», - указано в соответствующем посте.

Происшествие уже собрало множество комментариев от новосибирцев. «Фейс-контроль не прошли», - пошутил Константин Шестаков. «Оставили отзыв», - подметил Алексей Доминов. «Кого же так обидел ночной клуб», - задается вопросом сибирячка под псевдонимом Катерина Куприянова.

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При этом многие считают, что действия мужчин являются некой спланированной акцией. «Они просто показали, что утром из этого заведения выйдет то же самое», - заметил Илья Гладышев. «Все должно соответствовать», - поддержал его Николай Павлинский.

Стоит отметить, что администрация ночного клуба не идет на контакт с представителями средств массовой информации. Корреспонденту Atas.info отказали в комментарии по поводу данного инцидента.

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#Новосибирск#Происшествия#Александр Ляхов#Мусор#Клуб#Соцсети
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