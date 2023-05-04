«Фейс-контроль не прошли»: неизвестные насвинячили возле ночного клуба в Новосибирске

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 06:42
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«Сегодня ночью двое мужчин подъехали на грузовике к ночному клубу в доме №16 на Вокзальной магистрали и вывали кучу мусора перед входом в увеселительное заведение», - указано в соответствующем посте.
Происшествие уже собрало множество комментариев от новосибирцев. «Фейс-контроль не прошли», - пошутил Константин Шестаков. «Оставили отзыв», - подметил Алексей Доминов. «Кого же так обидел ночной клуб», - задается вопросом сибирячка под псевдонимом Катерина Куприянова.
При этом многие считают, что действия мужчин являются некой спланированной акцией. «Они просто показали, что утром из этого заведения выйдет то же самое», - заметил Илья Гладышев. «Все должно соответствовать», - поддержал его Николай Павлинский.
Стоит отметить, что администрация ночного клуба не идет на контакт с представителями средств массовой информации. Корреспонденту Atas.info отказали в комментарии по поводу данного инцидента.