Предполагается, что конфликт между Евгением Х. и Вячеславом М. начался в магазине с алкоголем, а затем продолжился возле дома. В ходе драки Евгений Х. якобы избил Вячеслава, его супругу и сломал челюсть его родственнику. Тогда-то обиженный на ситуацию сибиряк взялся за ружье, пишет Сиб.фм.