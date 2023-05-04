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Инцидент произошел 29 апреля, когда местный житель Вячеслав М. открыл стрельбу из охотничьего ружья возле частного дома на центральной улице села.
В результате двое мужчин погибли, в том числе военнослужащий Евгений, а двое получили серьезные ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы. Знакомые семьи погибшего участника СВО опасаются, что преступление может быть квалифицировано как самооборона.
Предполагается, что конфликт между Евгением Х. и Вячеславом М. начался в магазине с алкоголем, а затем продолжился возле дома. В ходе драки Евгений Х. якобы избил Вячеслава, его супругу и сломал челюсть его родственнику. Тогда-то обиженный на ситуацию сибиряк взялся за ружье, пишет Сиб.фм.
По словам знакомой семьи Вячеслава, он действовал в самообороне, опасаясь за жизнь своей дочери и пожилого отца, находившихся дома в момент конфликта.