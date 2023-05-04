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Конфликт с печальным исходом: под Новосибирском застрелили вернувшегося из СВО бойца

4 мая 2023, 01:53
Фото: 1MI
Мужчину застрелили

Под Новосибирском застрелили вернувшегося из зоны СВО бойца

В селе Толмачёво, расположенном под Новосибирском, произошла стрельба, в результате которой был убит вернувшийся из зоны спецоперации боец Евгений Х.

Инцидент произошел 29 апреля, когда местный житель Вячеслав М. открыл стрельбу из охотничьего ружья возле частного дома на центральной улице села.

В результате двое мужчин погибли, в том числе военнослужащий Евгений, а двое получили серьезные ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту стрельбы. Знакомые семьи погибшего участника СВО опасаются, что преступление может быть квалифицировано как самооборона.

Предполагается, что конфликт между Евгением Х. и Вячеславом М. начался в магазине с алкоголем, а затем продолжился возле дома. В ходе драки Евгений Х. якобы избил Вячеслава, его супругу и сломал челюсть его родственнику. Тогда-то обиженный на ситуацию сибиряк взялся за ружье, пишет Сиб.фм.

По словам знакомой семьи Вячеслава, он действовал в самообороне, опасаясь за жизнь своей дочери и пожилого отца, находившихся дома в момент конфликта.

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#Эмилия Губарева#Участник СВО#Зона СВО#Погиб#Стрельба#Общество#Город#Происшествия#Криминал#Новосибирск#Толмачево
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