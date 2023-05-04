Лекарства перестали интересовать новосибирцев - спрос на них снизился в 2023 году

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
Modified Сегодня, 03:47
Updated Сегодня, 03:47
Также, как рассказали «РБК Новосибирск» в «Честном знаке», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, использование лекарств сократилось на 21%. Эксперты объясняют это появлением коллективного иммунитета у жителей региона благодаря вакцинации и контакту с инфекцией за последние годы.
Специалисты говорят, что люди предпочитают самостоятельно снимать симптомы описанными выше методами, а не лекарствами, при легких формах вирусных инфекций. Есть также возможность, что спрос на лекарства уменьшился из-за сокращения заболеваемости.
Коронавирус продолжает оставаться серьёзной угрозой для здоровья людей. При этом в Новосибирской области на днях сняли режим повышенной готовности по борьбе с COVID-19. Но оставили масочный режим для медиков.