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Лекарства перестали интересовать новосибирцев - спрос на них снизился в 2023 году

4 мая 2023, 03:45
Фото: 1MI
Спрос и продажи лекарств снизились в Новосибирске

В Новосибирске пациенты с ОРВИ потратили на лекарства 396 млн рублей

Продажи препаратов от гриппа и ОРВИ в Новосибирской области снизились на 18% в первом квартале 2023 года. Заболевшие горожане раскупили всего 995 тысяч упаковок лекарств, а годом ранее – 1,2 млн.

Также, как рассказали «РБК Новосибирск» в «Честном знаке», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, использование лекарств сократилось на 21%. Эксперты объясняют это появлением коллективного иммунитета у жителей региона благодаря вакцинации и контакту с инфекцией за последние годы.

Специалисты говорят, что люди предпочитают самостоятельно снимать симптомы описанными выше методами, а не лекарствами, при легких формах вирусных инфекций. Есть также возможность, что спрос на лекарства уменьшился из-за сокращения заболеваемости.

Коронавирус продолжает оставаться серьёзной угрозой для здоровья людей. При этом в Новосибирской области на днях сняли режим повышенной готовности по борьбе с COVID-19. Но оставили масочный режим для медиков.

#Алина Шефер#Лекарства#ОРВИ#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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