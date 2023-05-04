Лекарства перестали интересовать новосибирцев - спрос на них снизился в 2023 году

Также, как рассказали «РБК Новосибирск» в «Честном знаке», по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, использование лекарств сократилось на 21%. Эксперты объясняют это появлением коллективного иммунитета у жителей региона благодаря вакцинации и контакту с инфекцией за последние годы.