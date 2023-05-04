Posted Сегодня, 01:17
Published Сегодня, 01:17
Modified Сегодня, 02:38
Updated Сегодня, 02:38
Самым высокооплачиваемым в 2022 году (среди руководителей организаций) стал директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило. Его среднемесячная зарплата составляла более 190 тысяч рублей.
Также было обнародовано, что мать Шило является заместителем директора зоопарка по науке и зарабатывала в месяц почти 158 тысяч рублей.
Заместитель руководителя по производственным вопросам Олег Потапов получал немного меньше - 119 тысяч рублей в месяц.
Заместитель по безопасности Евгений Выступов зарабатывал свыше 113 тысяч рублей в месяц.
Опубликованные данные также включали зарплаты руководителей музыкальных, спортивных школ и домов культуры. Глава «Центра спортивной культуры» получил меньше всех – около 30 тысяч рублей в месяц.