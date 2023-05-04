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Названа зарплата директора Новосибирского зоопарка Шило

4 мая 2023, 01:17
Фото: atas.info
Новосибирский зоопарк успешно развивается при новом директоре

В Новосибирске мэрия опубликовала доходы директора зоопарка Шило

Мэрия Новосибирска опубликовала данные о зарплатах руководителей городских организаций. Благодаря декларации за 2022 год, стала известна зарплата директора Новосибирского зоопарка.

Самым высокооплачиваемым в 2022 году (среди руководителей организаций) стал директор Новосибирского зоопарка Андрей Шило. Его среднемесячная зарплата составляла более 190 тысяч рублей.

Также было обнародовано, что мать Шило является заместителем директора зоопарка по науке и зарабатывала в месяц почти 158 тысяч рублей.

Заместитель руководителя по производственным вопросам Олег Потапов получал немного меньше - 119 тысяч рублей в месяц.

Заместитель по безопасности Евгений Выступов зарабатывал свыше 113 тысяч рублей в месяц.

Опубликованные данные также включали зарплаты руководителей музыкальных, спортивных школ и домов культуры. Глава «Центра спортивной культуры» получил меньше всех – около 30 тысяч рублей в месяц.

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#Эмилия Губарева#Зоопарк#Новосибирский зоопарк#Декларации#Зарплата#Общество#Город#Новосибирск
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