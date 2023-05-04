Проезд по площади Труда начнут закрывать по ночам в Новосибирске – сроки и причина

Posted Сегодня, 04:17
Published Сегодня, 04:17
Modified Сегодня, 04:19
Updated Сегодня, 04:19
В Новосибирске временно ограничат движение по площади Труда в створе на улице Широкой.
Ограничения будут вводиться ежедневно с 20 мая по 26 мая с 00:00 до 5:00 по направлению от площади Энергетиков к улице Станиславского.
Объезд перекрытого участка обеспечат по улице Широкой. Причиной для таких мер стало строительство развязки четвертого моста, монтаж металлических балок пролетного строения которой начнется в конце мая на этой же площади Труда.