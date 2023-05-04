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Published Сегодня, 04:17

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Проезд по площади Труда начнут закрывать по ночам в Новосибирске – сроки и причина

4 мая 2023, 04:17
Фото: 1MI
Проезд закроют временно

В Новосибирске ограничат проезд по площади Труда с 20 мая

В Новосибирске временно ограничат движение по площади Труда, о чем сообщают в пресс-центре мэрии города.

В Новосибирске временно ограничат движение по площади Труда в створе на улице Широкой.

Ограничения будут вводиться ежедневно с 20 мая по 26 мая с 00:00 до 5:00 по направлению от площади Энергетиков к улице Станиславского.

Объезд перекрытого участка обеспечат по улице Широкой. Причиной для таких мер стало строительство развязки четвертого моста, монтаж металлических балок пролетного строения которой начнется в конце мая на этой же площади Труда.

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#Эмилия Губарева#Проезд#Дорога#Транспорт#Город#Новосибирск
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