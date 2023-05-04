Posted Сегодня, 03:29
Published Сегодня, 03:29
Modified Сегодня, 03:33
Updated Сегодня, 03:33
В Новосибирске пятиклассник повредил палец после взрыва петарды. Как сообщается в Telegram-канале Mash Siberia, ребенок приобрел пачки «Корсара 10» и «Корсара 12» в Первомайском районе.
Одна из них оказалась мокрой, однако мальчик решил все равно ее использовать. Он раскидал петарды и поджег порох.
В результате взрыва у пятиклассника оторвало фалангу указательного пальца, кость была переломана, а также появились ожоги второй степени на лице. Ребенок был госпитализирован, а полиция начала проводить проверку.