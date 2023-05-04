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Пятикласснику оторвало палец после взрыва петарды в Новосибирске

4 мая 2023, 03:29
Фото: 1MI
Мальчик пострадал

В Новосибирске пятикласснику оторвало палец после взрыва петарды

Подростку в Новосибирске оторвало фалангу пальца взрывом петарды — он в больнице.

В Новосибирске пятиклассник повредил палец после взрыва петарды. Как сообщается в Telegram-канале Mash Siberia, ребенок приобрел пачки «Корсара 10» и «Корсара 12» в Первомайском районе.

Одна из них оказалась мокрой, однако мальчик решил все равно ее использовать. Он раскидал петарды и поджег порох.

В результате взрыва у пятиклассника оторвало фалангу указательного пальца, кость была переломана, а также появились ожоги второй степени на лице. Ребенок был госпитализирован, а полиция начала проводить проверку.

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