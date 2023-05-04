Posted Сегодня, 08:46
Published Сегодня, 08:46
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Updated Сегодня, 08:50
Оказалось, что это является традиционным образом жизни для цыган, где сватовство может происходить даже в 10-летнем возрасте. В цыганской культуре существует глубоко патриархальный подход к браку и семье.
Ранее возраст совершения брака был 13-15 лет, это было необходимо для удержания молодого поколения в рамках традиционного образа жизни. Это также связано с тем, чтобы сблизить будущих жениха и невесту и помочь им лучше понимать друг друга.
Кроме того, в цыганской культуре высоко ценятся целомудрие и поддержка родственного клана. Сейчас свадебный возраст повысился и составляет от 16 до 20 лет, однако сватовство сохранило свои традиции.
Если человек связан с традиционной цыганской общиной, он должен следовать ее правилам и решениям старших. Брак в цыганской культуре — это способ укрепления связей табора - локальной общины.
В настоящее время в России житейские стандарты цыган могут меняться, но люди по-прежнему часто выбирают путь традиционной жизни в своей общине, пишет Сиб.фм.