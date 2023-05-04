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Стало известно, зачем цыгане рано женят детей в Новосибирске

4 мая 2023, 08:46
Фото: 1MI
Для цыган это обычная традиция

В Новосибирске профессор НГУ объяснила, зачем цыгане рано женят детей

Ранние свадьбы в цыганских семьях объяснила профессор археологии и этнографии НГУ Ирина Октябрьская.

Оказалось, что это является традиционным образом жизни для цыган, где сватовство может происходить даже в 10-летнем возрасте. В цыганской культуре существует глубоко патриархальный подход к браку и семье.

Ранее возраст совершения брака был 13-15 лет, это было необходимо для удержания молодого поколения в рамках традиционного образа жизни. Это также связано с тем, чтобы сблизить будущих жениха и невесту и помочь им лучше понимать друг друга.

Кроме того, в цыганской культуре высоко ценятся целомудрие и поддержка родственного клана. Сейчас свадебный возраст повысился и составляет от 16 до 20 лет, однако сватовство сохранило свои традиции.

Если человек связан с традиционной цыганской общиной, он должен следовать ее правилам и решениям старших. Брак в цыганской культуре — это способ укрепления связей табора - локальной общины.

В настоящее время в России житейские стандарты цыган могут меняться, но люди по-прежнему часто выбирают путь традиционной жизни в своей общине, пишет Сиб.фм.

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#Эмилия Губарева#Цыгане#Свадьба#Культура#Общество#Новосибирск
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