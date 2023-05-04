В группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о находке от местных жителей — кто-то выбросил на помойку мешки с трупами животных. В комментариях к публикации один из пользователей предположил, что животные могли стать жертвами маньяка.