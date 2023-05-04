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Трупы собак и кошек в мешках нашли под Новосибирском

4 мая 2023, 09:19
Фото: 1MI
Животных выкинули на помойку

В Новосибирской области нашли в мешках тела собак и кошек

В селе Старый Порос, расположенном в Новосибирской области, были найдены несколько мешков с телами животных — кошек и собак.

В группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о находке от местных жителей — кто-то выбросил на помойку мешки с трупами животных. В комментариях к публикации один из пользователей предположил, что животные могли стать жертвами маньяка.

Представители полиции уже заявили, что на данный момент информация находится на этапе уточнения.

Новосибирцы в комментариях под постом настаивают, что от животных якобы могли избавиться приюты или ветклиника. Также некоторые раскритиковали автора видео, который раздобыл на помойке мешки и вытащил оттуда трупы:

 

«Может какая недобросовестная ветклиника вместо утилизации выбросила?»;

«Интересно, как их можно случайно увидеть если они в мусорке? 100% провокация»;

«Вот жительнице больше заняться нечем, как из оврагов доставать какие-то непонятные мешки, да смотреть что там? Или она санитар леса?»;

«Бедные пушистики».

 

Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*

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#Эмилия Губарева#Животные#Собака#Общество#Город#Новосибирская область
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