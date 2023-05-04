Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
В группе «Инцидент Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение о находке от местных жителей — кто-то выбросил на помойку мешки с трупами животных. В комментариях к публикации один из пользователей предположил, что животные могли стать жертвами маньяка.
Представители полиции уже заявили, что на данный момент информация находится на этапе уточнения.
Новосибирцы в комментариях под постом настаивают, что от животных якобы могли избавиться приюты или ветклиника. Также некоторые раскритиковали автора видео, который раздобыл на помойке мешки и вытащил оттуда трупы:
«Может какая недобросовестная ветклиника вместо утилизации выбросила?»;
«Интересно, как их можно случайно увидеть если они в мусорке? 100% провокация»;
«Вот жительнице больше заняться нечем, как из оврагов доставать какие-то непонятные мешки, да смотреть что там? Или она санитар леса?»;
«Бедные пушистики».
Орфография и пунктуация авторов комментариев сохранена*