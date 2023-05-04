В Новосибирске фанаты хором спели песни Виктора Цоя на концерте группы КИНО

Posted Сегодня, 03:11
Published Сегодня, 03:11
Modified Сегодня, 03:14
Updated Сегодня, 03:14
Как рассказали Atas.info зрители, выступление началось на несколько минут позже назначенного времени. Музыканты, как оказалось, застряли в пробках – за опоздание они извинились перед публикой.
Концерт проходил в Экспоцентре. Зал был полон людей, как местных жителей, так и приезжих с других регионов. Народ устроил столпотворение на танцполе, когда артисты запели «Перемен» и «Кукушку».
Отметим, продюсером группы «КИНО» сейчас является сын Цоя Александр Молчанов. До концерта он успел прогуляться по Новосибирску и насладиться видами.
Напомним, недавно в Новосибирске выступал Филипп Киркоров - его концерт не прошел без скандалов.