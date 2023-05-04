atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:11

Published Сегодня, 03:11

Modified Сегодня, 03:14

Updated Сегодня, 03:14

Изображение материала

В Новосибирске фанаты хором спели песни Виктора Цоя на концерте группы КИНО

4 мая 2023, 03:11
Фото: kino.band/официальный сайт группы КИНО
Новосибирцы хором спели «Кукушку» на концерте группы КИНО
Концерт рок-группы «КИНО», которую основал Виктор Цой, прошел в Новосибирске 3 мая. Поклонники собрались толпой на танцполе и хором спели легендарные песни.

Как рассказали Atas.info зрители, выступление началось на несколько минут позже назначенного времени. Музыканты, как оказалось, застряли в пробках – за опоздание они извинились перед публикой.

Концерт проходил в Экспоцентре. Зал был полон людей, как местных жителей, так и приезжих с других регионов. Народ устроил столпотворение на танцполе, когда артисты запели «Перемен» и «Кукушку».

Отметим, продюсером группы «КИНО» сейчас является сын Цоя Александр Молчанов. До концерта он успел прогуляться по Новосибирску и насладиться видами.

«Выхлопные газы полной грудью»: сын Виктора Цоя позитивно оценил Новосибирск
Узнать подробнее

Напомним, недавно в Новосибирске выступал Филипп Киркоров - его концерт не прошел без скандалов.

«Тощий, опухший»: Филипп Киркоров напугал фанатов из Новосибирска внешним видом
Узнать подробнее
#Концерт#Певец#Новосибирск#Новосибирская область#Культура#Алина Шефер
Подпишитесь
Эксперт оценил вероятность удара Украины по Новосибирску с помощью беспилотников
Сегодня, 01:27
"Это профанация": искитимцы не поверили обещаниям чиновников про исправительный центр
Сегодня, 07:28
Кто родился у Павла Прилучного: актер из Бердска стал отцом в третий раз
Вчера, 04:49
Названа зарплата директора Новосибирского зоопарка Шило
Сегодня, 01:17
Новосибирские пенсионеры получат пенсию в мае досрочно - известен график выплат
Вчера, 10:20
В Новосибирске назван самый богатый директор школы в 2023 году
Сегодня, 02:19