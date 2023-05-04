В Новосибирске назвали дату и время запуска фонтанов в мае 2023

Запуск городских фонтанов накануне Дня Победы уже стал местной традицией. Однако в этот раз в процесс чуть было не вмешались метеорологические условия, поскольку зима в Новосибирской области выдалась крайне затяжной. Специалисты как следует проверили систему водоснабжения и электродвигатели объектов, постепенно готовя их к расконсервации.