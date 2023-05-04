В Новосибирске назвали дату и время запуска фонтанов в мае 2023

Posted Сегодня, 10:30
Published Сегодня, 10:30
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Первым запустят фонтан в Центральном парке культуры и отдыха.
«Специалисты готовы запустить фонтан в Центральном парке. Это произойдет 8 мая в 14. 00. Тогда же запустят и другие объекты», - рассказала в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы 4 мая в городской администрации руководитель департамента культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева.
Запуск городских фонтанов накануне Дня Победы уже стал местной традицией. Однако в этот раз в процесс чуть было не вмешались метеорологические условия, поскольку зима в Новосибирской области выдалась крайне затяжной. Специалисты как следует проверили систему водоснабжения и электродвигатели объектов, постепенно готовя их к расконсервации.