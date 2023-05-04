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В Новосибирске назвали дату и время запуска фонтанов в мае 2023

4 мая 2023, 10:30
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Фонтан в Первомайском сквере - достопримечательность Новосибирска, но первым запустят не его

Стало известно, какого числа включат фонтаны в Новосибирске в мае 2023

В Новосибирске готовятся к запуску городских фонтанов. Сезон фонтанов торжественно откроют накануне Дня Победы. Уже известно точное время.

Первым запустят фонтан в Центральном парке культуры и отдыха.

«Специалисты готовы запустить фонтан в Центральном парке. Это произойдет 8 мая в 14. 00. Тогда же запустят и другие объекты», - рассказала в ходе заседания организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных празднованию 78-й годовщины Победы 4 мая в городской администрации руководитель департамента культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева.

Запуск городских фонтанов накануне Дня Победы уже стал местной традицией. Однако в этот раз в процесс чуть было не вмешались метеорологические условия, поскольку зима в Новосибирской области выдалась крайне затяжной. Специалисты как следует проверили систему водоснабжения и электродвигатели объектов, постепенно готовя их к расконсервации.

 

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#Город#Новосибирск#Александр Ляхов#Мэрия Новосибирска#Фонтан
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