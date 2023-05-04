В Новосибирске назван самый богатый директор школы в 2023 году

Posted Сегодня, 02:19
Published Сегодня, 02:19
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Ее заработок составил 183,1 тысячи рублей в месяц, при том, что в 2021 году она получала 146,8 тыс. рублей. Тогда Путинцева даже попала в рейтинг Atas.info самых богатых директоров школ.
Судя по обновленной информации, доход Путинцевой за год увеличился на 40 тысяч рублей. Она является почетным работником общего образования Российской Федерации.
Гимназия «Горностай» заняла 133-е место в топе школ России. Многие выпускники по окончании гимназии поступают в ведущие вузы страны.
Напомним, в прошлом году в гимназии «Горностай» в Новосибирске произошла трагедия – ученица свела счеты с жизнью в туалете.