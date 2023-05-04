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В Новосибирске назван самый богатый директор школы в 2023 году

4 мая 2023, 02:19
Фото: 1MI
У директора гимназии «Горностай» в Новосибирске самый большой доход
Мэрии Новосибирска представила информацию о среднемесячных зарплатах руководителей школ в 2022 году. Согласно отчету, директор гимназии №6 «Горностай» в Академгородке Ирина Путинцева является самой высокооплачиваемой.

Ее заработок составил 183,1 тысячи рублей в месяц, при том, что в 2021 году она получала 146,8 тыс. рублей. Тогда Путинцева даже попала в рейтинг Atas.info самых богатых директоров школ.

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Судя по обновленной информации, доход Путинцевой за год увеличился на 40 тысяч рублей. Она является почетным работником общего образования Российской Федерации.

Гимназия «Горностай» заняла 133-е место в топе школ России. Многие выпускники по окончании гимназии поступают в ведущие вузы страны.

Напомним, в прошлом году в гимназии «Горностай» в Новосибирске произошла трагедия – ученица свела счеты с жизнью в туалете.  

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Директор#Школа#Зарплата
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