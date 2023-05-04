В Татарском районе ребенок погиб в ДТП: водителю грозит срок

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
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Updated Сегодня, 07:56
«Под суд пойдет водитель рейсового автобуса в Татарском районе. 8 ноября 2022 года мужчина не справился с управлением на трассе Татарск – Козловка и ПАЗ слетел в кювет, а затем перевернулся. В результате ДТП погиб 7-летний ребенок», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
По версии следствия, водитель не обращал внимания на плохую погоду и ехал на предельной скорости. В результате мужчина потерял контроль за дорогой. В результате ДТП шесть человек получили травмы.
Уголовное дело будет рассмотрено Татарским районным судом. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.