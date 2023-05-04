atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 07:54

Published Сегодня, 07:54

Modified Сегодня, 07:56

Updated Сегодня, 07:56

Изображение материала

В Татарском районе ребенок погиб в ДТП: водителю грозит срок

4 мая 2023, 07:54
Фото: Прокуратура Новосибирской области
Автобус слетел в кювет

Водителю из Татарского района грозит срок за гибель ребенка

В Татарском районе произошло ДТП с участием рейсового автобуса. В результате погиб ребенок, водителя привлекут к ответственности.
«Под суд пойдет водитель рейсового автобуса в Татарском районе. 8 ноября 2022 года мужчина не справился с управлением на трассе Татарск – Козловка и ПАЗ слетел в кювет, а затем перевернулся. В результате ДТП погиб 7-летний ребенок», - сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

По версии следствия, водитель не обращал внимания на плохую погоду и ехал на предельной скорости. В результате мужчина потерял контроль за дорогой. В результате ДТП шесть человек получили травмы.

Уголовное дело будет рассмотрено Татарским районным судом. Водителю грозит до пяти лет лишения свободы.

Под Новосибирском 14-летняя девочка на скутере пострадала в ДТП с иномаркой
Узнать подробнее
#Происшествия#Новосибирская область#Александр Ляхов#ДТП#Гибель#Дети#Прокуратура#Автобус
Подпишитесь
Эксперт оценил вероятность удара Украины по Новосибирску с помощью беспилотников
Сегодня, 01:27
"Это профанация": искитимцы не поверили обещаниям чиновников про исправительный центр
Сегодня, 07:28
Кто родился у Павла Прилучного: актер из Бердска стал отцом в третий раз
Вчера, 04:49
Названа зарплата директора Новосибирского зоопарка Шило
Сегодня, 01:17
Новосибирские пенсионеры получат пенсию в мае досрочно - известен график выплат
Вчера, 10:20
В Новосибирске назван самый богатый директор школы в 2023 году
Сегодня, 02:19