Ветеранов ВОВ в Новосибирской области поздравят творческие «фронтовые бригады»

Кроме того, все желающие в этом году смогут присоединиться к новой региональной акции. 8 мая в 21.30 на площадках перед учреждениями культуры одновременно начнётся церемония «Огни памяти»: её участники зажгут свечи, выложат их в форме колышущегося пламени, а также станут зрителями тематических творческих программ.