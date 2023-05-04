Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Традиционно парад в честь Дня Победы в Новосибирске открывают курсанты роты почетного караула НВВКУ ордена Жукова. Следом обычно проходят боевые парадные расчеты — внуки и правнуки солдат и офицеров, участвовавших в Великой Отечественной войне, военные, курсанты военно-спортивных клубов, юнармейцы.
Парад военной техники уже традиционно в Новосибирске открывает легендарный символ Победы в Великой Отечественной войне — танк Т-34. Танк был специально восстановлен для того, чтобы продемонстрировать технику эпохи ВОВ. Такие танки перестали выпускать через год после войны, на всю страну их осталось около трех десятков. Эти танки стали музейными экспонатами, наиболее хорошо сохранившиеся боевые машины привели в порядок для участия в парадах.
В 2022 году жители Новосибирска увидели на параде военную технику Новосибирского военного института войск национальной гвардии. Перед глазами новосибирцев в колонне прошли различные военные машины, такие как бронетранспортеры БТР-80 и модернизированные БТР-82АМ, боевая машина реактивной артиллерии БМ-21 «Град», станция наземной связи Р-416ГМ, базовый комплекс «Редут-2УС» и зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф», который способен поражать все средства военно-космического нападения.
В составе этой колонны сибиряки увидели боевую противодиверсионную машину «Тайфун», разработанную на базе БТР, но значительно лучше оснащенную. «Тайфун» предназначен для противодействия взрывным устройствам, в том числе, радиоуправляемым. Среди основного оснащения — средства для ночной разведки — тепловизор, эхолокационные системы и беспилотник-разведчик.
За бронеавтомобилем «Тайфун» по Красному Проспекту проследовал ядерный щит России — мобильная пусковая установка ракетного комплекса «Ярс» с межконтинентальными ракетами.
Вертолеты Ми-8 открыли авиачасть парада в 2021 году, а в прошлом 2022 году в самый последний момент перед парадом был отменен пролет авиагруппы из четырех самолетов, так что парад в честь 77-й годовщины Победы ограничился только наземной военной техникой.
Какая техника будет участвовать в Параде Победы 2023 в Новосибирске на момент публикации материала неизвестно. Министерство обороны РФ не дало ответа за запрос Атас.инфо.
Стало известно, что Парад Победы пройдет на Красной площади, несмотря на атаку беспилотников на Кремль.