Парад военной техники уже традиционно в Новосибирске открывает легендарный символ Победы в Великой Отечественной войне — танк Т-34. Танк был специально восстановлен для того, чтобы продемонстрировать технику эпохи ВОВ. Такие танки перестали выпускать через год после войны, на всю страну их осталось около трех десятков. Эти танки стали музейными экспонатами, наиболее хорошо сохранившиеся боевые машины привели в порядок для участия в парадах.