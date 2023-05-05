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Аэропорт Толмачево начнут реконструировать в мае

5 мая 2023, 13:08
Фото: Полина Симакова / atas.info
Аэропорт Толмачево начнут реконструировать в мае

Определился подрядчик на реконструкцию новосибирского аэропорта Толмачево

Стал известен подрядчик на реконструкцию аэропорта Толмачево в Новосибирске. Работы планируется завершить в 2027 году.

Как сообщает «НГС Новосибирск», тендер выиграла компания АО «Новосибирсавтодор», а цена контракта составила 4,9 миллиона рублей. В конкурсе участвовали две организации, однако победитель смог предложить лучшую цену.

На данный момент контракт еще не подписан. Работы по реконструкции планируется начать в мае-июне нынешнего года. В течение первого года подрядчик будет выполнять проектную часть, что предполагает устройство рулежной полосы и ее обустройство светосигнальным оборудованием, устройство ливневой канализации и ремонт энергосетей.

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#Новосибирск#Экономика#Александр Ляхов#Аэропорт Толмачево#Конкурс#Реконструкция
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