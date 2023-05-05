Аэропорт Толмачево начнут реконструировать в мае

На данный момент контракт еще не подписан. Работы по реконструкции планируется начать в мае-июне нынешнего года. В течение первого года подрядчик будет выполнять проектную часть, что предполагает устройство рулежной полосы и ее обустройство светосигнальным оборудованием, устройство ливневой канализации и ремонт энергосетей.