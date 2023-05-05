Аэропорт Толмачево начнут реконструировать в мае

Posted Сегодня, 13:08
Published Сегодня, 13:08
Modified Сегодня, 13:09
Updated Сегодня, 13:09
Как сообщает «НГС Новосибирск», тендер выиграла компания АО «Новосибирсавтодор», а цена контракта составила 4,9 миллиона рублей. В конкурсе участвовали две организации, однако победитель смог предложить лучшую цену.
На данный момент контракт еще не подписан. Работы по реконструкции планируется начать в мае-июне нынешнего года. В течение первого года подрядчик будет выполнять проектную часть, что предполагает устройство рулежной полосы и ее обустройство светосигнальным оборудованием, устройство ливневой канализации и ремонт энергосетей.