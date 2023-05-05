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Четыре незаконных ломбарда и МФО работали в Новосибирске – пострадали 160 человек

5 мая 2023, 03:11
Фото: 1MI
4 незаконных ломбарда и МФО выявили в Новосибирске

В Новосибирской области выявили 4 незаконные кредитные организации

Четыре уголовных дела завели о незаконных финансовых пирамидах в Новосибирской области. Эти организации обманули сибиряков на сотни миллионов рублей, сообщил в ходе пресс-конференции представитель прокуратуры региона Виталий Чернов.

Он отметил, что всего выявили 7 нелегальных кредитных организаций (займы, ломбарды), однако два дела против них передали в Следственный департамент МВД России, а еще одно - для расследования в Краснодарский край.

«Среди кредитных кооперативов, фигурирующих в уголовных делах, - "Агрорусь", "Сберфинанс", "Медфарм", "Доверие", "ТИК" и Finico, «Зенит». От действий последнего пострадали 160 человек, нанесен ущерб в 130 млн рублей», - рассказал Чернов.

При этом в 2022 и 2023 годах в регионе не было зафиксировано незаконной банковской деятельности или организации финансовых пирамид с использованием криптовалют. Однако Виталий Чернов предполагает, что такая деятельность всё же может осуществляться - деньги выводятся за рубеж с использованием физических лиц, подделанных документов и юридических организаций, зарегистрированных специально для этого.

#Алина Шефер#Прокуратура#Кредиты#Экономика#Новосибирск#Новосибирская область
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