Четыре незаконных ломбарда и МФО работали в Новосибирске – пострадали 160 человек

При этом в 2022 и 2023 годах в регионе не было зафиксировано незаконной банковской деятельности или организации финансовых пирамид с использованием криптовалют. Однако Виталий Чернов предполагает, что такая деятельность всё же может осуществляться - деньги выводятся за рубеж с использованием физических лиц, подделанных документов и юридических организаций, зарегистрированных специально для этого.