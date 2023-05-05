КОРОНАВИРУС. ОСЕНЬ-2022

Posted 5 мая 11:45
Published 5 мая 11:45
Modified Сегодня, 11:52
Updated Сегодня, 11:52
За два года пандемии в России ковидом заразилось более 18 млн человек. По сравнению с 2020 годом опасность несколько уменьшилась — появился коллективный иммунитет, число случаев пневмонии и потери обоняния сократилось. У большинства заболевших наблюдаются легкие или умеренные симптомы, выздоровление происходит без специфического лечения. Но вирус не стал слабее и риск тяжелого течения болезни по-прежнему высок.
Ограничения в России и за рубежом
Различия между первым и нынешним вариантами коронавируса значительны. Сейчас многие люди переносят болезнь, практически не меняя привычный образ жизни. Существенных ограничений не накладывается — рекомендуется соблюдать домашнюю самоизоляцию и ограничить контакты.
Правил для туристов тоже стало намного меньше. Многие страны отменили «коронавирусные» меры и не требуют ПЦР или сертификат о вакцинации. Почти везде отменена обязательная регистрация с указанием статуса вакцинации и маршрута (passenger location form).
Требования о наличии отрицательного результата ПЦР-теста сохраняются в Венесуэле, Кении, Китае, ОАЭ (для невакцинированных) и ряде других стран.
По возвращении в Россию невакцинированным людям нужно сдать ПЦР-тест в течение 3 суток и загрузить результат на портал Госуслуг.
Прогнозы на осень 2022
Ожидается очередная эпидемическая волна, в том числе возможный возврат высокопатогенного штамма «дельта». Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости и увеличении в штаммовом составе доли новых подвариантов «омикрона» ВА.4 и ВА.5 с большой частотой заражения.
Вакцинация
Более чем за два года распространилась вакцинация, у значительной части населения есть достаточный уровень антител. Тем не менее, риск тяжелого течения болезни у многих людей сохраняется. «Коронавирусные» стационары открыты.
Вакцинация необходима в первую очередь:
— людям, которые ни разу не болели и не были вакцинированы;
— людям с сопутствующими заболеваниями (диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и т. д.);
— людям, которые переболели или привились против COVID-19 более 12 месяцев назад.
Врачи рекомендуют вакцинироваться спустя 6 месяцев после болезни (или ревакцинироваться — после вакцинации), так как по истечении этого срока защитный уровень антител падает. А если болезнь или вакцинация была более 12 месяцев назад, уровень иммунной защиты снижается максимально, что позволяет развиться инфекции в тяжелой форме.
Если возникли сомнения, нужно ли вакцинироваться (из-за хронических заболеваний, поствакцинальных реакций и т. д.), необходимо сдать анализ крови на уровень антител к COVID-19 и проконсультироваться с врачом.
Порядок вакцинации с момента завершения прошлой волны COVID-19 значительно не изменился. Запись возможна через региональные порталы. Информация о них есть на сайтах региональных министерств, департаментов и комитетов здравоохранения.
Телемедицина
По сути телемедицина* — это дистанционное консультирование с профессиональным врачом. В ходе беседы обсуждаются жалобы пациента, эффективность лечения, тактика ведения, необходимость очного обращения к врачу и его срочность.
Есть несколько видов телемедицинской консультации в зависимости от конкретной ситуации пациента:
Сейчас любую ОРВИ можно рассматривать как возможное заболевание коронавирусом, поэтому очень важно как можно раньше обратиться к доктору уже при первых симптомах. Телемедицина дает такую возможность даже в условиях высоких рисков, самоизоляции, ограниченного времени.
За последний период заболевшие россияне стали чаще общаться с врачами телемедицины, прежде чем идти на прием или даже вместо него (согласно опросу ВЦИОМ за май 2020 года — практически каждый десятый (8 %). Однако по действующему российскому законодательству во время онлайн-встречи нельзя поставить официальный диагноз. Пока что такая консультация не может полноценно заменить очный прием врача из-за невозможности проведения физикального обследования. Однако дистанционная помощь поддерживает систему здравоохранения в современных непростых условиях.
Как воспользоваться телемедицинскими сервисами
Врачи СОГАЗа уже около двух лет проводят дистанционные приемы в мобильном приложении «СОГАЗ — здоровье и страхование». Пользователи телемедицинского сервиса активно записывались на онлайн-консультации во время острой фазы пандемии и продолжают консультироваться сейчас.
Формат общения — чат, аудио- и видеозвонок. В назначенное время врач связывается с пациентом, проводит консультацию, определяет алгоритм действий и дает рекомендации.
Экономьте свое время, пользуйтесь услугами телемедицины в приложении «СОГАЗ — здоровье и страхование»!
* Предупреждаем о наличии противопоказаний к применению и использованию медицинских услуг, необходимости ознакомления с инструкцией по применению или получения консультации специалистов. Консультация по вопросам здоровья третьих лиц запрещена (кроме консультации родителей в отношении их ребенка). Консультации несовершеннолетних проводятся в присутствии обоих или одного из родителей. Телемедицинские консультации проводятся врачами без постановки диагноза и назначения лечения, носят общий рекомендательный характер. В экстренном случае мы рекомендуем вызвать скорую медицинскую помощь.