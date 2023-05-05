Уже 6 мая температура повысится до +23...+25 °C, и 7 мая — до +24…+26 °C, а 8 мая достигнет +29 °C. 9 мая возможны кратковременные дожди и грозы вместе с такой высокой температурой, о чем свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.