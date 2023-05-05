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Новосибирск готовится к рекордно жаркому Дню Победы 9 мая 2023 — чего ждать?

5 мая 2023, 02:47
Фото: 1MI
День будет жарким

В Новосибирске 9 мая ожидается жара до +30 °C и дождь

Синоптики составили прогноз погоды для Новосибирска на 9 мая. В День Победы в регион нагрянет тридцатиградусная жара.

В начале мая синоптики прогнозировали, что на 9 число будет похолодание до +8 °C, но теперь ожидается аномальная жара до +30 °C из-за прихода антициклона из Средней Азии.

Уже 6 мая температура повысится до +23...+25 °C, и 7 мая — до +24…+26 °C, а 8 мая достигнет +29 °C. 9 мая возможны кратковременные дожди и грозы вместе с такой высокой температурой, о чем свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.

А вот сервис «Яндекс. Погода» сильную жару не обещает. Днем будет +22 °C максимум, а вечером +19 °C. Пасмурно, но без осадков.

Gismeteo прогнозирует днем 9 мая +19 °C днем и +10 °C ночью. Пасмурно, без осадков.

Жара и грозы: что ждать от погоды в Новосибирске в мае 2023 года?
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#Погода#Погода на неделю#9 мая#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Эмилия Губарева
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