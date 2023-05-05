Posted Сегодня, 02:47
Published Сегодня, 02:47
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В начале мая синоптики прогнозировали, что на 9 число будет похолодание до +8 °C, но теперь ожидается аномальная жара до +30 °C из-за прихода антициклона из Средней Азии.
Уже 6 мая температура повысится до +23...+25 °C, и 7 мая — до +24…+26 °C, а 8 мая достигнет +29 °C. 9 мая возможны кратковременные дожди и грозы вместе с такой высокой температурой, о чем свидетельствуют данные Западно-Сибирского УГМС.
А вот сервис «Яндекс. Погода» сильную жару не обещает. Днем будет +22 °C максимум, а вечером +19 °C. Пасмурно, но без осадков.
Gismeteo прогнозирует днем 9 мая +19 °C днем и +10 °C ночью. Пасмурно, без осадков.