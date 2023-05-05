Новосибирск застрял в пробках из-за танков на площади Ленина

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», основной затор возник на подъездах к Октябрьскому мосту. Невозможно проехать со стороны улицы Восход, площади Будагова, съезда с Фабричной и Ипподромской магистрали. Также транспорт стоит и на Димитровском мосту в сторону левого берега.