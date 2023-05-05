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Новосибирск застрял в пробках из-за танков на площади Ленина

5 мая 2023, 10:34
Фото: Полина Симакова / atas.info
На площади Ленина уже появилась техника

Новосибирск из-за репетиции парада стоит в пробках

В Новосибирске вовсю готовятся к параду Победы 9 Мая. Из-за перекрытия улиц город застрял в пробке и многие горожане не могут попасть в нужное место вовремя.
«Еду в центр города. Буквально все стоит, не проехать. Это какой-то кошмар», - рассказал очевидец корреспонденту Atas.info.

Согласно сервису «Яндекс. Пробки», основной затор возник на подъездах к Октябрьскому мосту. Невозможно проехать со стороны улицы Восход, площади Будагова, съезда с Фабричной и Ипподромской магистрали. Также транспорт стоит и на Димитровском мосту в сторону левого берега.

При этом на площади имени Ленина уже появилась первая техника. На момент репетиции парада Победы часть центральных улиц будет перекрыта.

Перекрытие улиц Новосибирска для репетиции парада 2023: 5 мая - вечер и 7 мая – утро
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#Новосибирск#Город#Александр Ляхов#9 мая#День Победы#Парад#Пробки
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