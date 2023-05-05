Новосибирск застрял в пробках из-за танков на площади Ленина

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
«Еду в центр города. Буквально все стоит, не проехать. Это какой-то кошмар», - рассказал очевидец корреспонденту Atas.info.
Согласно сервису «Яндекс. Пробки», основной затор возник на подъездах к Октябрьскому мосту. Невозможно проехать со стороны улицы Восход, площади Будагова, съезда с Фабричной и Ипподромской магистрали. Также транспорт стоит и на Димитровском мосту в сторону левого берега.
При этом на площади имени Ленина уже появилась первая техника. На момент репетиции парада Победы часть центральных улиц будет перекрыта.