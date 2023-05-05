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Пенсионеров Новосибирской области ждет повышение пенсий на 18,5%

5 мая 2023, 10:09
Фото: 1MI
Пенсионеров Новосибирской области ждет повышение пенсий на 18,5%
В течение ближайших двух лет, с 2023 по 2025 год, в России планируется повысить пенсии — с тем расчетом, чтобы до конца этого периода страховые выплаты выросли на 18,5%. При этом средний размер выплат пожилым новосибирцам составит 25 тыс. рублей. Об этапах повышения пенсии читайте в этой статье.

Когда пенсионерам ждать новую индексацию

Начиная с января этого года, пенсии в РФ индексировались уже три раза: в январе на 4,8%, феврале на 11,9% и апреле на 3,3%. Следующее повышение выплат ожидается в мае 2023-го.

В 2024 году российские власти планируют проиндексировать выплаты на 6,1%, а в 2025-м — на 4% в феврале и на 3,6% в апреле.

Когда пенсионерам ждать новую индексациюКогда пенсионерам ждать новую индексацию
Когда пенсионерам ждать новую индексацию
Фото: 1MI

Какая сейчас минимальная пенсия в Новосибирской области

Как и в других регионах Российской Федерации, минимальный размер пенсии в Новосибирской области напрямую зависит от величины прожиточного минимума пенсионера (ПМП). На сегодняшний день этот показатель в регионе, согласно постановлению правительства региона, составляет примерно 12,6 тыс. рублей, тогда как в прошлом году — 12,1 тыс. рублей.

Как сообщается на сайте Социального фонда России, соцдоплата к пенсии может быть и федеральной, и региональной. Сумма ПМП в регионе установлена выше, чем в целом по России, поэтому разницу выплачивают организации, подведомственные Министерству труда и социального развития Новосибирской области, и центры соцподдержки населения.

Соответственно, неработающим пенсионерам, чей общий доход недотягивает до принятого в регионе ПМП, автоматически устанавливается социальная доплата к пенсии. Более подробно об этой доплате новосибирцы могут узнать, позвонив на горячую линию регионального минтруда по телефону: 8 (800) 100-00-82.

Какая сейчас минимальная пенсия в Новосибирской областиКакая сейчас минимальная пенсия в Новосибирской области
Какая сейчас минимальная пенсия в Новосибирской области
Фото: 1MI

Кому будет повышена пенсия с 1 мая 2023 года

С мая этого года пенсии увеличат не всем. О том, кому стоит ожидать прибавки, рассказала доцент кафедры Торгово-промышленной палаты «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Эксперт отметила, что доплата в сумме 7,5 тыс. рублей будет назначена гражданам по достижении 80-летнего возраста, а также пенсионерам, которые прекратили работать в начале этого года, и пожилым гражданам, переселившимся в районы Крайнего Севера и приравненные к ним, а также в случае появления у пенсионера иждивенцев.

Помимо увеличения в двойном размере фиксированной части пенсии, люди, отметившие восьмидесятилетний юбилей, смогут получать дополнительно 1,2 тыс. рублей в месяц в том случае, если оформят с кем-то из знакомых или родственников уход за собой. За иждивенцев же полагается следующая доплата: 2 522 рубля за одного человека, 5 044 рубля — за двоих, 7 567,33 рубля — за троих или более.

А пенсионный эксперт Сергей Власов добавил, что с мая планируется пересчитать пенсию также тем, кто до конца апреля предоставит дополнительные документы для учета стажа, ранее не засчитанного при назначении пенсионных выплат.

«Но начислять прибавку по-прежнему будут только неработающим гражданам. Работающие пенсионеры смогут получить индексацию только после увольнения», уточнил он.

И наконец, инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат единовременную выплату ко Дню Победы в размере 10 тыс. рублей.

Кому будет повышена пенсия с 1 мая 2023 годаКому будет повышена пенсия с 1 мая 2023 года
Кому будет повышена пенсия с 1 мая 2023 года
Фото: 1MI
#Новосибирск#Повышение#Пенсии
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