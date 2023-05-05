В течение ближайших двух лет, с 2023 по 2025 год, в России планируется повысить пенсии — с тем расчетом, чтобы до конца этого периода страховые выплаты выросли на 18,5%. При этом средний размер выплат пожилым новосибирцам составит 25 тыс. рублей. Об этапах повышения пенсии читайте в этой статье.

Когда пенсионерам ждать новую индексацию Какая сейчас минимальная пенсия в Новосибирской области Кому будет повышена пенсия с 1 мая 2023 года