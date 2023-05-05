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Подростки жестоко избили школьника и сняли это на видео под Новосибирском

5 мая 2023, 01:23
Фото: 1MI
Мальчик пострадал

Под Новосибирском подростки жестоко избили школьника и сняли это на видео

Подростки в Сокуре жестоко избили мальчика, запечатлели драку на видео и опубликовали в социальных сетях.

В селе Сокур, Новосибирской области, группа подростков избила школьника. Видео нападения было снято одним из перепуганных свидетелей и выложено в социальные сети.

Кадры показывают, как ребенка пинали и били руками. Мальчик не мог защититься и получил серьезные травмы.

Жуткий цинизм нападавших можно услышать на видео – перед избиением автор спросил мальчика, где он хочет умирать.

Полиция уже начала проверку данного инцидента, и все виновники уже опознаны. Напомним, ранее мы рассказывали о преступлениях подростков из Новосибирской области. 

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#Эмилия Губарева#Дети#Подростки#Драка#Общество#Город#Происшествия#Новосибирская область
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