Posted Сегодня, 01:23
Published Сегодня, 01:23
Modified Сегодня, 01:25
Updated Сегодня, 01:25
В селе Сокур, Новосибирской области, группа подростков избила школьника. Видео нападения было снято одним из перепуганных свидетелей и выложено в социальные сети.
Кадры показывают, как ребенка пинали и били руками. Мальчик не мог защититься и получил серьезные травмы.
Жуткий цинизм нападавших можно услышать на видео – перед избиением автор спросил мальчика, где он хочет умирать.
Полиция уже начала проверку данного инцидента, и все виновники уже опознаны. Напомним, ранее мы рассказывали о преступлениях подростков из Новосибирской области.