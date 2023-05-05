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С Кудряшовского свинокомплекса в Новосибирске требуют 3 млрд – загрязнили реки и леса

5 мая 2023, 03:36
Фото: 1MI
Свинокомплекс выплатит ущерб природе Новосибирской области

Новосибирский свинокомплекс «Кудряшовский» возместит ущерб экологии в 3 млрд

Прокуратура Новосибирской области потребовала с Кудряшовского свинокомплекса 3 млрд рублей ущерба природе. Иск был подан в рамках уголовного дела, связанного с бывшим генеральным директором предприятия Владимиром Гавриленко.

Как уточнили в прокуратуре, точная сумма ущерба экологии составила 2 915 183 тысячи рублей. Ряд преступлений были направлены в адрес Гавриленко, включая загрязнение водной системы, уничтожение и повреждение лесных насаждений, а также порчу земли.

Глава свинокомплекса АО «Кудряшовское», по материалам дела, в 2022 году распорядился перевозить необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе Новосибирской области с целью экономии на производственных расходах. Это вызвало загрязнение земли и поверхностных вод реки Амба, что привело к гибели водных биоресурсов.

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Уголовное дело топ-менеджера направлено в Колыванский районный суд. В середине октября 2022 года Гавриленко был задержан, а назначением нового руководителя стала Галина Иртуганова.

Отметим, «Кудряшовское» является крупнейшим предприятием по производству свинины в Новосибирской области. Его мощности включают в себя комбикормовый завод, две свиноводческие фермы в Колывани и одну в Криводановке, а также растениеводческое подразделение. Работы по модернизации площадки свинокомплекса приостановлены до тех пор, пока не будут разработаны планы с учетом замечаний специалистов.

#Алина Шефер#Экология#Суд#Природа#Свинокомплекс#Новосибирск#Новосибирская область
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