С Кудряшовского свинокомплекса в Новосибирске требуют 3 млрд – загрязнили реки и леса

Отметим, «Кудряшовское» является крупнейшим предприятием по производству свинины в Новосибирской области. Его мощности включают в себя комбикормовый завод, две свиноводческие фермы в Колывани и одну в Криводановке, а также растениеводческое подразделение. Работы по модернизации площадки свинокомплекса приостановлены до тех пор, пока не будут разработаны планы с учетом замечаний специалистов.