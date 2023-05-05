С Кудряшовского свинокомплекса в Новосибирске требуют 3 млрд – загрязнили реки и леса

Posted Сегодня, 03:36
Published Сегодня, 03:36
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Updated Сегодня, 03:38
Как уточнили в прокуратуре, точная сумма ущерба экологии составила 2 915 183 тысячи рублей. Ряд преступлений были направлены в адрес Гавриленко, включая загрязнение водной системы, уничтожение и повреждение лесных насаждений, а также порчу земли.
Глава свинокомплекса АО «Кудряшовское», по материалам дела, в 2022 году распорядился перевозить необеззараженные отходы животноводства на земельные участки в Колыванском районе Новосибирской области с целью экономии на производственных расходах. Это вызвало загрязнение земли и поверхностных вод реки Амба, что привело к гибели водных биоресурсов.
Уголовное дело топ-менеджера направлено в Колыванский районный суд. В середине октября 2022 года Гавриленко был задержан, а назначением нового руководителя стала Галина Иртуганова.
Отметим, «Кудряшовское» является крупнейшим предприятием по производству свинины в Новосибирской области. Его мощности включают в себя комбикормовый завод, две свиноводческие фермы в Колывани и одну в Криводановке, а также растениеводческое подразделение. Работы по модернизации площадки свинокомплекса приостановлены до тех пор, пока не будут разработаны планы с учетом замечаний специалистов.