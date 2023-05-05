Самодельную пушку против дронов в зоне СВО показал депутат Антонов из Новосибирска

Posted Сегодня, 03:14
Published Сегодня, 03:14
Modified Сегодня, 03:18
Updated Сегодня, 03:18
Депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов показал в своем видео народную пушку.
Ее создали умельцы для уничтожения вражеских беспилотных летательных аппаратов. Кадры он опубликовал 4 мая.
Она стоит значительно дешевле, чем покупная аналогичная пушка. По словам Антонова, ружье прекрасно работает и может без проблем уничтожить вражеские дроны в зоне СВО.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в День Победы в Новосибирске примут дополнительные меры безопасности, а именно запретят журналистам и блогерам использовать беспилотники для фото- и видеосъемки.