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Самодельную пушку против дронов в зоне СВО показал депутат Антонов из Новосибирска

5 мая 2023, 03:14
Фото: 1MI
Пушку придумали умельцы

Новосибирский депутат Антонов показал самодельное ружье против дронов в зоне СВО

Народный избранник Ростислав Антонов опубликовал на своей странице ВК видео, в котором рассказал об изобретении, предназначенного для уничтожения беспилотников в зоне СВО.

Депутат Горсовета Новосибирска Ростислав Антонов показал в своем видео народную пушку.

Ее создали умельцы для уничтожения вражеских беспилотных летательных аппаратов. Кадры он опубликовал 4 мая.

Она стоит значительно дешевле, чем покупная аналогичная пушка. По словам Антонова, ружье прекрасно работает и может без проблем уничтожить вражеские дроны в зоне СВО. 

Пушка самодельная
Видео: Ростислав Антонов, ВК
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Напомним, ранее мы рассказывали, что в День Победы в Новосибирске примут дополнительные меры безопасности, а именно запретят журналистам и блогерам использовать беспилотники для фото- и видеосъемки. 

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#Эмилия Губарева#Ружье#Оружие#Дрон#Депутат#Ростислав Антонов#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Видео
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