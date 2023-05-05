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«Тошнотворный запах»: новосибирцы задыхаются от смога и гари по всему городу

5 мая 2023, 04:36
Фото: 1MI
Гарь чувствуется в Новосибирске

Новосибирцы жалуются на смог и запах гари по всему городу

Смог и дымку ощущают жители Новосибирска и области с приходом теплой погоды и начала сезона пожаров. А что говорят сервисы по оценке качества воздуха?

В Новосибирске и Новосибирской области за прошедшие сутки зарегистрировано более сотни пожаров, после чего в городе появился сильный запах гари.

Жители жалуются на проблемы с дыханием и низкое качество воздуха почти во всех районах города. Смог чувствуют сибиряки и в Новосибирской области.

«Живу в Новосибирске на левом берегу и на неделе приезжала к родителям в Тогучинский район. Запах гари что в городе, что в области, везде пахнет жженой травой. Тошнотворный запах. Моя мама не переносит такой воздух, ей трудно дышать», — рассказала Atas.info жительница Новосибирска Ирина.
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Западно-Сибирский гидрометцентр сообщает, что высокая пожароопасность сохраняется в целом по региону, а осадки и сильный ветер не ожидаются в ближайшее время. В связи с этим смог и запах гари будут по-прежнему ощутимы, пока сохраняется безветренная и жаркая погода.

Сайты iqair и «Яндекса» свидетельствуют о том, что уровень загрязнения воздуха в Новосибирске утром 5 мая среднее.

«Качество воздуха в целом является приемлемым для большинства людей. Однако у людей с повышенной чувствительностью после длительного нахождения на улице могут появляться симптомы малой и средней тяжести», — сообщают сервисы по оценке качества воздуха.
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В мэрии Новосибирска сообщили, что задымление на территории Новосибирска связано с пожарами в соседних регионах: Тюменской и Омской областях. Появление смога в Новосибирске – результат отсутствия ветра. Из-за штиля продукты горения скапливаются в воздухе.

#Эмилия Губарева#Пожар#Смог#Общество#Город#Экология#Погода#Новосибирск#Новосибирская область
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