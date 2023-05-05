«Тошнотворный запах»: новосибирцы задыхаются от смога и гари по всему городу

Западно-Сибирский гидрометцентр сообщает, что высокая пожароопасность сохраняется в целом по региону, а осадки и сильный ветер не ожидаются в ближайшее время. В связи с этим смог и запах гари будут по-прежнему ощутимы, пока сохраняется безветренная и жаркая погода.