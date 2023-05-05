Движение по площади Ленина, примыкающим к ней участкам Красного проспекта, Вокзальной магистрали, улицам Ленина, Орджоникидзе и другим закрыли не в 18:30 часов, как обещали, а значительно раньше. Закрыты и выходы из метро, а в район площади пускают только по специальным пропускам.