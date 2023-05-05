Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:27
Updated Сегодня, 11:27
Движение по площади Ленина, примыкающим к ней участкам Красного проспекта, Вокзальной магистрали, улицам Ленина, Орджоникидзе и другим закрыли не в 18:30 часов, как обещали, а значительно раньше. Закрыты и выходы из метро, а в район площади пускают только по специальным пропускам.
Несмотря на то, что в центральной части города сейчас практически нет прохожих, на площади Ленина плохо работает мобильный интернет. Патрули полиции, которые стоят на всех въездах на площадь, одеты в парадную форму.
Несмотря на то, что автомобильное движение уже перекрыто, военная техника еще стоит в районе здания областного правительства. Дороги, как всегда, перекрыли с временным запасом до начала репетиции парада.
Перекрытие центра города очень неудачно совпало с последним рабочим днем перед длинными выходными и первым настоящим весенним теплом, когда очень многие горожане устремились на природу. Сейчас термометр на здании мэрии показывает +24 градуса. А интенсивность автомобильных пробок по версии 2gis – 8 баллов.
Дороги в центре Новосибирска обещают открыть после 22:30.