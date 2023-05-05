atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:24

Published Сегодня, 11:24

Modified Сегодня, 11:27

Updated Сегодня, 11:27

Изображение материала

Центр Новосибирска перекрыли для репетиции парада: что там творится

5 мая 2023, 11:24
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Центр Новосибирска закрыли на 40 минут раньше, чем анонсировали

Новосибирск встал в пробках 5 мая - центр перекрыли для репетиции парада

Вечером 5 мая центральную часть Новосибирска перекрыли для первой репетиции военного парада Победы. Наши корреспонденты следят за тем, что происходит в опустевшем центре города

Движение по площади Ленина, примыкающим к ней участкам Красного проспекта, Вокзальной магистрали, улицам Ленина, Орджоникидзе и другим закрыли не в 18:30 часов, как обещали, а значительно раньше. Закрыты и выходы из метро, а в район площади пускают только по специальным пропускам.

На тротуарах непривычно пустоНа тротуарах непривычно пусто
На тротуарах непривычно пусто
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Несмотря на то, что в центральной части города сейчас практически нет прохожих, на площади Ленина плохо работает мобильный интернет. Патрули полиции, которые стоят на всех въездах на площадь, одеты в парадную форму.

Парллельно с репетицией парада телевизионщики будут готовиться к прямой трасляции 9 маяПарллельно с репетицией парада телевизионщики будут готовиться к прямой трасляции 9 мая
Парллельно с репетицией парада телевизионщики будут готовиться к прямой трасляции 9 мая
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Несмотря на то, что автомобильное движение уже перекрыто, военная техника еще стоит в районе здания областного правительства. Дороги, как всегда, перекрыли с временным запасом до начала репетиции парада.

В этом году меры безопасности на параде будут дополнительно усиленыВ этом году меры безопасности на параде будут дополнительно усилены
В этом году меры безопасности на параде будут дополнительно усилены
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Перекрытие центра города очень неудачно совпало с последним рабочим днем перед длинными выходными и первым настоящим весенним теплом, когда очень многие горожане устремились на природу. Сейчас термометр на здании мэрии показывает +24 градуса. А интенсивность автомобильных пробок по версии 2gis – 8 баллов.

Дороги в центре Новосибирска обещают открыть после 22:30.

Читайте также:
Военные самолеты начали тренировки над Новосибирском к параду 9 мая - горожане в шокеНовосибирск готовится к рекордно жаркому Дню Победы 9 мая 2023 — чего ждать?Военная техника на параде 9 мая в Новосибирске: «Град», «Редут», «Ярс», «Триумф»
#9 мая#Парад#Репетиция#Город#Новосибирск
Подпишитесь
Репетиция парада 5 мая 2023 в Новосибирске: когда начнется и какие улицы перекроют
Вчера, 05:00
Метро на площади Ленина закроют в Новосибирске во время репетиции парада 5 мая
Вчера, 10:07
"Это профанация": искитимцы не поверили обещаниям чиновников про исправительный центр
Вчера, 07:28
В Новосибирске назвали дату и время запуска фонтанов в мае 2023
Вчера, 10:30
Подростки жестоко избили школьника и сняли это на видео под Новосибирском
Сегодня, 01:23