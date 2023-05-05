В Новосибирске больше суток ищут 82-летнего пенсионера с пакетом вещей

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
«Мужчина пропал 04 мая этого года. Ушел утром из дома в Кировском районе и не вернулся. Ранее не пропадал», - сообщила руководитель отряда в Новосибирской области Ольга Бобкова.
Пропавшему новосибирцу 82 года. Он нуждается в медицинской помощи.
Известно, что из дома пенсионер вышел в черной джинсовке, брюках, черных туфлях и кепке. С собой взял пакет с вещами. Его рост - 163 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза светло-серые.