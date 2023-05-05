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В Новосибирске больше суток ищут 82-летнего пенсионера с пакетом вещей

5 мая 2023, 04:15
Фото: Лиза Алерт/ВК
Пропал пенсионер в Новосибирске
Пожилой Сергей Леонов бесследно пропал в Новосибирске 4 мая. Его поисками занялись волонтеры регионального отряда «Лиза Алерт».
«Мужчина пропал 04 мая этого года. Ушел утром из дома в Кировском районе и не вернулся. Ранее не пропадал», - сообщила руководитель отряда в Новосибирской области Ольга Бобкова.

Пропавшему новосибирцу 82 года. Он нуждается в медицинской помощи.

Известно, что из дома пенсионер вышел в черной джинсовке, брюках, черных туфлях и кепке. С собой взял пакет с вещами. Его рост - 163 см, плотного телосложения, волосы седые, глаза светло-серые.

#Алина Шефер#Пропал#Лиза Алерт#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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