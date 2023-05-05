Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 14:42
Updated Сегодня, 14:42
Колонны различных родов войск и подразделений юнармии выстроились на центральной площади Новосибирска. Сотни участников парада окончательно распределись по своим местам около 19:30 и с тех пор никаких активных действий на площади Ленина не происходит.
Технические специалисты заняты налаживаем звука с микрофонов, установленных в двух кабриолетах на базе автомобилей "Волга". В них будут передвигаться 9 мая высшие офицеры, принимающие парад.
За ограждением столпилось достаточно много горожан, которые снимают происходящее на камеры мобильных телефонов. Многие жалеют солдат и подростков, вынужденных стоять без дела посредине площади.
Оживило ситуацию появление мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который произнес речь и вручил подарки военным. В районе 20 часов прозвучали удары колоколов мобильной звоницы, и на площади начала отрабатывать действия знаменная группа.
И несмотря на запрет любых полетов в районе проведения парада, в небе над площадью Ленина появился квадрокоптер.
Предполагается, что перекрытие центральных улиц для репетиции военного парада 5 мая продлится до 22:30.