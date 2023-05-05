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Published Сегодня, 13:20

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Updated Сегодня, 14:42

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В Новосибирске на площади Ленина началась репетиция парада Победы

5 мая 2023, 13:20
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Участникам парада пришлось достаточно долго ждать начала репетиции

В Новосибирске прошла репетиция парада Победы: смотрим фото с площади Ленина

На площади стоят колонны военных и юнармии. Но больше практически никаких действий не происходит

Колонны различных родов войск и подразделений юнармии выстроились на центральной площади Новосибирска. Сотни участников парада окончательно распределись по своим местам около 19:30 и с тех пор никаких активных действий на площади Ленина не происходит.

Технические специалисты заняты налаживаем звука с микрофонов, установленных в двух кабриолетах на базе автомобилей "Волга". В них будут передвигаться 9 мая высшие офицеры, принимающие парад.

Командовать парадом будет гвардии полковник Даниил ФеофановКомандовать парадом будет гвардии полковник Даниил Феофанов
Командовать парадом будет гвардии полковник Даниил Феофанов
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

За ограждением столпилось достаточно много горожан, которые снимают происходящее на камеры мобильных телефонов. Многие жалеют солдат и подростков, вынужденных стоять без дела посредине площади.

Подходы к площади не перекрытыПодходы к площади не перекрыты
Подходы к площади не перекрыты
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Оживило ситуацию появление мэра Новосибирска Анатолия Локтя, который произнес речь и вручил подарки военным. В районе 20 часов прозвучали удары колоколов мобильной звоницы, и на площади начала отрабатывать действия знаменная группа.

Еще одна репетиция парад пройдет 7 маяЕще одна репетиция парад пройдет 7 мая
Еще одна репетиция парад пройдет 7 мая
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

И несмотря на запрет любых полетов в районе проведения парада, в небе над площадью Ленина появился квадрокоптер.

Дрон принадлежит телевизионщикам, которым удалось убедить спецслужбы в своей благонадежностиДрон принадлежит телевизионщикам, которым удалось убедить спецслужбы в своей благонадежности
Дрон принадлежит телевизионщикам, которым удалось убедить спецслужбы в своей благонадежности
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Предполагается, что перекрытие центральных улиц для репетиции военного парада 5 мая продлится до 22:30.

Военная техника пойдет по площади ближе к 10 часам вечераВоенная техника пойдет по площади ближе к 10 часам вечера
Военная техника пойдет по площади ближе к 10 часам вечера
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
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