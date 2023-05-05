В Новосибирской области мамами стали две 14-летние девочки

Posted Сегодня, 02:25
Published Сегодня, 02:25
Modified Сегодня, 02:27
Updated Сегодня, 02:27
Она также подчеркнула, что следит за тем, какая помощь предоставляется этим несовершеннолетним мамам. Важным вопросом является получение образования молодыми родителями, чтобы в будущем они могли самостоятельно обеспечивать себя и своего ребёнка.
Болтенко добавила, что порой молодые мамы могут рассчитывать на поддержку своих родных. Их родители помогают им воспитывать своих внуков.
За первый квартал этого года в Новосибирской области было зарегистрировано 35 новорожденных. Омбудсмен в интервью Сиб.фм призвала подростков быть более ответственными и осторожными.
От новых родителей, с ее слов, требуется принять на себя ответственность за воспитание и развитие своих детей, чтобы подготовить их к будущему и обеспечить лучшие условия для жизни.