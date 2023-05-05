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В Новосибирской области мамами стали две 14-летние девочки

5 мая 2023, 02:25
Фото: 1MI
Две школьницы родили детей в Новосибирской области
Две 14-летние девушки стали мамами с начала текущего года, сообщила уполномоченный по правам ребёнка в Новосибирской области Надежда Болтенко.

Она также подчеркнула, что следит за тем, какая помощь предоставляется этим несовершеннолетним мамам. Важным вопросом является получение образования молодыми родителями, чтобы в будущем они могли самостоятельно обеспечивать себя и своего ребёнка.

Болтенко добавила, что порой молодые мамы могут рассчитывать на поддержку своих родных. Их родители помогают им воспитывать своих внуков.

За первый квартал этого года в Новосибирской области было зарегистрировано 35 новорожденных. Омбудсмен в интервью Сиб.фм призвала подростков быть более ответственными и осторожными.

От новых родителей, с ее слов, требуется принять на себя ответственность за воспитание и развитие своих детей, чтобы подготовить их к будущему и обеспечить лучшие условия для жизни.

#Алина Шефер#Дети#Подростки#Беременные#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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