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Житель Новосибирска нашел метеорит и продает его за 240 тысяч рублей в Интернете

5 мая 2023, 01:15
Фото: 1MI
Метеорит стоит сотни тысяч

В Новосибирске продают метеорит за 240 тысяч рублей

Жители Новосибирска начали продавать метеориты в интернете. Несколько объявлений о продаже камней были размещены на сайте бесплатных объявлений. Однако, невозможно точно установить верность происхождения камней, в связи чем астрономы не советуют доверять продавцам.

Один из жителей города выставил на продажу камень весом 2399 граммов стоимостью 240 тысяч рублей. По словам продавца, камень состоит на 60% из железа, 27% кремния и пятнадцати других элементов таблицы Менделеева.

Он утверждает, что нашёл этот метеорит в реке Обь. Точное место нахождения камня неизвестно, но в объявлении говорится, что проводилась профессиональный спектральный анализ камня.

Другой местный житель продает свой камень за полмиллиона рублей. Его вес всего 225 граммов. В отличие от первого продавца, он не согласен на торг. Местные ученые не рекомендуют доверять данным объявлениям, так как невозможно точно установить настоящее происхождение этих камней.

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#Эмилия Губарева#Метеорит#Продажа#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область
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