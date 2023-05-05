Другой местный житель продает свой камень за полмиллиона рублей. Его вес всего 225 граммов. В отличие от первого продавца, он не согласен на торг. Местные ученые не рекомендуют доверять данным объявлениям, так как невозможно точно установить настоящее происхождение этих камней.