Posted Сегодня, 01:15
Published Сегодня, 01:15
Modified Сегодня, 01:17
Updated Сегодня, 01:17
Один из жителей города выставил на продажу камень весом 2399 граммов стоимостью 240 тысяч рублей. По словам продавца, камень состоит на 60% из железа, 27% кремния и пятнадцати других элементов таблицы Менделеева.
Он утверждает, что нашёл этот метеорит в реке Обь. Точное место нахождения камня неизвестно, но в объявлении говорится, что проводилась профессиональный спектральный анализ камня.
Другой местный житель продает свой камень за полмиллиона рублей. Его вес всего 225 граммов. В отличие от первого продавца, он не согласен на торг. Местные ученые не рекомендуют доверять данным объявлениям, так как невозможно точно установить настоящее происхождение этих камней.