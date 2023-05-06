Губернатор поблагодарил ОНФ за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим

«Ваша основная задача – выявлять болевые точки, то, что беспокоит жителей. Эта ваша миссия лично для меня очень важна. В конце концов, органы власти никогда не соберут такую армию людей, которые выявляют эти недостатки, как у общественников, общественных организаций, в том числе, таких мощных как ОНФ. Все негативные сигналы моментально передавайте нам, мы будем их отрабатывать максимально быстро», — подчеркнул глава Новосибирской области.