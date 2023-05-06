Губернатор поблагодарил ОНФ за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Во время конференции Регионального отделения Народного фронта в Новосибирской области Губернатор Андрей Травников поблагодарил общественников за взаимодействие, которое с каждым годом становится всё более конструктивным и плодотворным.
«Ваша основная задача – выявлять болевые точки, то, что беспокоит жителей. Эта ваша миссия лично для меня очень важна. В конце концов, органы власти никогда не соберут такую армию людей, которые выявляют эти недостатки, как у общественников, общественных организаций, в том числе, таких мощных как ОНФ. Все негативные сигналы моментально передавайте нам, мы будем их отрабатывать максимально быстро», — подчеркнул глава Новосибирской области.
Губернатор поблагодарил отделение Народного фронта нашего региона за ту масштабную работу, что была развернута общественниками в период специальной военной операции по организации помощи жителям Донбасса и военнослужащим, выполняющим задачи СВО.
«Ценно, что вы расширяете вовлечённость участников этой помощи – организаций, предприятий, обычных жителей, и обеспечиваете координацию: сбор и обобщение заявок, расставление приоритетов, выстраивание логистики – хранение, сортировка, доставка по адресам… Спасибо вам за это огромное», — обратился к участникам мероприятия Андрей Травников.
Региональные власти также ведут серьёзную работу по поддержке бойцов СВО и членов их семей, постоянно масштабируя ее – увеличивая как финансирование, так и направления охвата. «Было принято решение увеличить финансирование: из резервного фонда выделяем целевую сумму, отработаем приоритетную закупку самых важных вещей – по мнению ребят-отпускников – это квадрокоптеры, тепловизоры, ночники, антидронные ружья, автомобили.
Успешный проект — «Реабилитационный сертификат». Мы расширили категории, которые могут им воспользоваться, попытались охватить всех, в том числе, участников ЧВК. Дополняем и содержание сертификата — теперь туда входит протезирование. Главам муниципалитетов дана установка – отслеживать каждую семью, помогать адресно», — отметил глава области.
Также во время конференции регионального штаба Народного фронта общественники представили итоги работы Центра мониторинга благоустройства городской среды. Руководитель регионального исполкома Народного фронта Светлана Заикина рассказала об аналитическом блоке работы ОНФ – итогах мониторинговой деятельности, экспертной работы в рамках проблемной повестки, системе обратной связи с жителями.