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«Кому молился, тот и спас» — Роман Фролов о чудесном спасении в зоне СВО

6 мая 2023, 01:58
Фото: 1MI
Роман Фролов, потомственный казак, ушел на спецоперацию добровольцем в мае 2022. Роман рассказал, как выжил, когда его «Камаз» подорвался на мине, а также о том, какая молитва помогла ему и тем, кто был рядом.

Туда едут не за деньгами

На вопрос как попал на Спецоперацию Роман Фролов рассказывает, что заявился добровольцем, ждал вызова, который пришел в мае 2022 года: «Я из казаков, у меня дед воевал, прошел Великую Отечественную войну, в битве за Сталинград участвовал, отец — генерал-майор. Я и сам военный, но давно в отставке, работал в министерстве юстиции, был тренером по рукопашному бою и стрельбе».

— Как думаете, что движет теми, кто заявляется добровольцем? В вашей группе же в основном добровольцы были?

«Знаете, говорят, за деньгами туда едут. Нет, едут те, кто понимает, за что мы там бьемся. У меня здесь работа была хорошая, в транспортной компании, зарплата нормальная была. В моей группе среди добровольцев — директор рыбного хозяйства, предприниматель, у которого несколько магазинов. Не за деньгами люди едут, Родину защищать, это в крови у мужчин, у казаков».

«Из тех, кто со мной подорвался в „Камазе“, среди нас ни одного не было, кто за деньгами поехал. И все в основном возрастные уже, есть даже те, кому 60 лет, а молодой парень один только был, ему 24 года. Молодежь не особо стремится туда ехать, а он поехал, позывной Сына у него».

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Снаряд будет на тебя лететь, облетит и дальше полетит — какие молитвы защищают в бою

— Расскажите про тот день, когда получили контузию?

— 3 июля мы выдвигались на задачу, наш «Камаз» подорвался на двух минах, обычно от одной разносит, а там две, потом поняли, что рядом еще были четыре мины, они могли сдетонировать. Но этого не произошло, мелкие патроны только взорвались, все, кто был в машине, получили разного рода ранения, но все живы и целы, с конечностями.

Перед этим ехали, помолились. Есть Православный щит Русского воина. Это 26-й, 50-й и 90-й псалмы. Вначале, между ними и в конце нужно читать «Богородица, дева радуйся» — снаряд будет на тебя лететь, облетит и дальше полетит. Проверено на личном опыте многократно и на опыте моего отца, деда и прадеда.

Мы когда уходили на передовую, каждый день, как зашли туда, читали. Колонну когда расстреливают, подрывают первую и последнюю машину, потом остальные расстреливают. Наша машина шла первой, мы не должны были даже выжить. Я считаю, это молитвы только помогли.

Когда из машины вылезли, зашли в лес, по нам начали отрабатывать минометы. Разворотило все вокруг. И нас никого больше не задело. Но не попало в машину, это главное. Если бы в машину попало, там на 800 метров минимум вокруг ничего не осталось бы, так как мы везли боеприпасы. 

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Все разнесло вокруг, трапезную и часовню не тронуло

Мы везли емкость с зарядами, она была запечатана, от взрывной волны с нее сорвало крышку. Снаряды раскатились, если бы они хоть где-то друг с другом столкнулись, там бы никого не спасли. Но мы перед тем как выезжать, читали молитву, я всех святой водой окропил, у меня еще с Ростова с собой была.

Ночью выходили в сторону своих с перебитыми ногами, с ранениями. Шли по минному полю, все обошлось. Пока шли, молился Николаю Чудотворцу, заползли ночью в дом, на окраине, там никого не было. Утром солнце встало, смотрю — на стене в доме большая икона Святителя Николая Чудотворца. Кому молился, тот и спас. Оказалось, мы зашли в трапезную, рядом часовня. Нас засекли с беспилотника, все разнесло вокруг, трапезную и часовню не тронуло. Хотя стреляют они всегда точно, я думаю, это только Божья милость.

Дальше за нами пришла машина, пока грузили раненых, беспилотник летал, корректировал огонь, разнесло все вокруг, но ни в машину, ни в кого-то из людей не попало. Несколько раз подряд вот так, и даже те, кто всегда был атеистом потом подходили, говорили, если б не помолились, не спаслись бы. Там таких проявлений Бога очень много, не важно, сильно ты верующий или нет, когда обращаешься к Богу, он слышит.

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В реабилитационный сертификат включили стоматологические услуги

— Вы проходили реабилитацию по Сертификату? Расскажите подробнее?

— Да, хочу сказать, это очень хорошая идея. В Сертификат входит санаторно-курортное лечение, культурно-массовые выходы — кино, театр. И сейчас мы с Союзом ветеранов «Доброволец» добились того, что в Сертификат включили стоматологическое протезирование. Это важно, потому что от минно-взрывных травм многие теряют зубы. Кто со мной вместе подорвался в машине, практически все с этим столкнулись.

Я уже окончил лечение по Сертификату, видите, уже сейчас у меня речь восстановилась. До этого я сильно заикался. До этого в госпитале мне сказали, что пальцы шевелиться не будут уже, перебиты нервные окончания. Но после лечения в «Парус Резорт» пальцы двигаются. Думаю, лучшие программы реабилитации в «Парус Резорт». Реабилитация дает возможность переобучения на гражданские специальности, трудоустройства после реабилитации.

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О планах на будущее

Сейчас оформляю удостоверение Ветерана боевых действий. Дальше планы большие – буду делать Семейный центр выходного дня, чтобы люди семьями могли приходить, время проводить, что-то руками сделать для себя.

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#Ольга Храмушкина#Участник СВО#Зона СВО#Общество#Спецоперация#Новосибирск#Новосибирская область#Донбасс
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