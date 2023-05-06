Дальше за нами пришла машина, пока грузили раненых, беспилотник летал, корректировал огонь, разнесло все вокруг, но ни в машину, ни в кого-то из людей не попало. Несколько раз подряд вот так, и даже те, кто всегда был атеистом потом подходили, говорили, если б не помолились, не спаслись бы. Там таких проявлений Бога очень много, не важно, сильно ты верующий или нет, когда обращаешься к Богу, он слышит.