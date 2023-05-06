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Вечером 5 мая центр города был закрыт для автомобильного движения. Такой площадь Ленина увидкть можно очень редко. На саму площадь людей не пускали, она была ограждена по периметру. Но за ограждением можно было находиться беспрепятственно и снимать все происходящее.
После ударов колоколов мобильной звоницы шествие открывает знаменная группа.
Командующий парадом объезжает строй войск на лимузине, сделаном на базе автомобиля "Волга". Эти машины покидают гараж только в исключительных случаях, таких, как воинский парад.
По площади проходят колонны различных родов войск и представители молодежного движения "Юнармия".
После прохождения колонн военослужащих на площадь выходит техника. Первым на главной площади Новосибирска появляется знаменитый танк Т-34.
Завершается военный парад проносом гигантской копии Знамя Победы.