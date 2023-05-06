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ТОП-10 фото с репетиции парада Победы в Новосибирске

6 мая 2023, 02:53
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
По главной площади города промаршировали представители различных родов войск

В Новосибирске прошла репетиция парада Победы: смотрим фото с площади Ленина

5 мая в центре Новосибирска прошла первая репетиция военного парада в честь Дня Победы. По центру города промаршировали военные и прошла техника

Вечером 5 мая центр города был закрыт для автомобильного движения. Такой площадь Ленина увидкть можно очень редко. На саму площадь людей не пускали, она была ограждена по периметру. Но за ограждением можно было находиться беспрепятственно и снимать все происходящее.

Движение в центре перекрыли еще до 18 часов, хотя обещали только в 18:30Движение в центре перекрыли еще до 18 часов, хотя обещали только в 18:30
Движение в центре перекрыли еще до 18 часов, хотя обещали только в 18:30
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

После ударов колоколов мобильной звоницы шествие открывает знаменная группа.

Боевые знамена несут курсанты НВВКУБоевые знамена несут курсанты НВВКУ
Боевые знамена несут курсанты НВВКУ
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Командующий парадом объезжает строй войск на лимузине, сделаном на базе автомобиля "Волга". Эти машины покидают гараж только в исключительных случаях, таких, как воинский парад.

В этом году командует парадом гвардии полковник Даниил ФеофановВ этом году командует парадом гвардии полковник Даниил Феофанов
В этом году командует парадом гвардии полковник Даниил Феофанов
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

По площади проходят колонны различных родов войск и представители молодежного движения "Юнармия".

Всего 9 мая по площади маршем пройдут около 2,2 тысяч человекВсего 9 мая по площади маршем пройдут около 2,2 тысяч человек
Всего 9 мая по площади маршем пройдут около 2,2 тысяч человек
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

После прохождения колонн военослужащих на площадь выходит техника. Первым на главной площади Новосибирска появляется знаменитый танк Т-34.

Всего зрители увидят 32 боевые машиныВсего зрители увидят 32 боевые машины

Завершается военный парад проносом гигантской копии Знамя Победы.

Такой же флаг, только значительно меньшего размера, подняли над куполом Оперного театраТакой же флаг, только значительно меньшего размера, подняли над куполом Оперного театра
Такой же флаг, только значительно меньшего размера, подняли над куполом Оперного театра
Фото: youtube.com/OTC LIVE
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