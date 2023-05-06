Вечером 5 мая центр города был закрыт для автомобильного движения. Такой площадь Ленина увидкть можно очень редко. На саму площадь людей не пускали, она была ограждена по периметру. Но за ограждением можно было находиться беспрепятственно и снимать все происходящее.