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Черные змеи оккупировали кладбище в Каргате

7 мая 2023, 09:31
Фото: pxhere.com
Кладбище оккупировали черные змеи

В Каргатском районе активизировались черные змеи

Жители Каргата столкнулись с нашествием опасных змей. Пресмыкающиеся вовсю ползают на местном кладбище.

Как сообщает газета «За изобилие», гадин заметили на Каоманском кладбище в субботу, 6 мая.  Привести могилы в порядок не получилось, так как их оккупировали змеи.

«Черные змеи ползали прямо по могилам. А несколько убитых валяются на дороге. Друзья, будьте осторожны!», - цитирует очевидцев издание.

Причина, по которой змеи облюбовали погост, неизвестна. Однако гадюки уже начинают выходить из спячки, поскольку май выдался очень теплым. Также опасность для новосибирцев представляет щитомордник.

Чтобы не попасться змее на клыки, лучше всего надевать во время выхода на природу сапоги и плотные штаны или брюки. Также стоит взять с собой палку для отпугивания пресмыкающихся.

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#Видео#Новосибирская область#Происшествия#Александр Ляхов#Природа#Кладбище
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