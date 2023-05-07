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День радио в Новосибирске 7 мая 2023 – полная программа празднования: флэшмобы, игры

7 мая 2023, 00:38
Фото: 1MI
День радио отпраздную в Новосибирске с размахом

В Новосибирске отмечают День Радио-2023 в Центральном парке 7 мая

Праздник День радио, посвященный изобретателю и пионеру радио А. С. Попову, отмечают 7 мая 2023 в Центральном парке Новосибирска. Показываем афишу программ в материале Atas.info.

Главное событие праздника пройдет с 11:30 до 17:00 часов 7 мая в Центральном парке культуры и отдыха. В программе праздника - концерт оркестра МВД, выступления творческих коллективов НГТУ, СибГУТИ и музыкально-художественного театра «Свет и тени», а также интересная выставка уникальных экспонатов из промышленной сферы, демонстрации работы 3D-принтера и фрезерного станка, организованные Fablab «Радиоточка».

Фото: мэрия Новосибирска

Кроме того, студенты факультетов радиотехники и электроники двух вузов устроят масштабные флешмобы. А еще поучаствуют в Молодецких играх – на это зрелище сможет посмотреть каждый посетитель парка.

В этом году событие пройдет в расширенном формате, охватывая дополнительные целевые группы: молодых специалистов, которые получают образование и будущих профессионалов в сфере радиопромышленности школьников. В сотрудничестве с учебными заведениями высшего и среднего специального образования состоятся производственно-ориентированные программы, при которых будут привлечены представители компаний радиоэлектронной промышленности.

#Общество#День радио#Праздник#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер
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