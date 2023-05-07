День радио в Новосибирске 7 мая 2023 – полная программа празднования: флэшмобы, игры

В этом году событие пройдет в расширенном формате, охватывая дополнительные целевые группы: молодых специалистов, которые получают образование и будущих профессионалов в сфере радиопромышленности школьников. В сотрудничестве с учебными заведениями высшего и среднего специального образования состоятся производственно-ориентированные программы, при которых будут привлечены представители компаний радиоэлектронной промышленности.