Инстаграм* заработал у многих жителей Новосибирска 7 мая 2023

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:01
Updated Сегодня, 09:01
«Не включал VPN и просто зашел в Инсту и все заработало. Грузит шикарно, листаю ленту, добавляю фотки. Что произошло – не понятно…У меня Yota», - поделился новосибирец Дмитрий.
Сибирячка, пользующаяся МТС, также смогла зайти беспрепятственно в соцсеть. Только у нее иногда возникали проблемы с загрузкой ленты.
«Немного тормозит, но работает даже лучше, чем с включенным VPN. Может быть, произошел какой-то сбой у МТС. Инста временно стала незаблокированной, но скоро опять ее отключат», - рассказала Ирина.
* Компания Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией. Социальные сети запрещены в стране.