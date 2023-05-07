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Инстаграм* заработал у многих жителей Новосибирска 7 мая 2023

7 мая 2023, 09:01
Фото: 1MI
Инстаграм заработал у новосибирцев
Жители Новосибирска заметили 7 мая, что у них заработал Инстаграм*. Зайти в свои аккаунты без VPN удалось абонентам различных мобильных операторов.
«Не включал VPN и просто зашел в Инсту и все заработало. Грузит шикарно, листаю ленту, добавляю фотки. Что произошло – не понятно…У меня Yota», - поделился новосибирец Дмитрий.

Сибирячка, пользующаяся МТС, также смогла зайти беспрепятственно в соцсеть. Только у нее иногда возникали проблемы с загрузкой ленты.

«Немного тормозит, но работает даже лучше, чем с включенным VPN. Может быть, произошел какой-то сбой у МТС. Инста временно стала незаблокированной, но скоро опять ее отключат», - рассказала Ирина.

* Компания Meta, которой принадлежат Instagram и Facebook, признана в России экстремистской организацией. Социальные сети запрещены в стране.

#Алина Шефер#Соцсети#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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