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Как не перепивать и не объедаться в майские праздники: объяснил медик из Новосибирска

7 мая 2023, 02:46
Фото: 1MI
Как не объедаться шашлыков рассказал эксперт из Новосибирска

Новосибирский медик рассказал, как избежать переедания в майские праздники

Медик из Новосибирска Яков Новоселов дал советы, как избежать похмелье и переедание в майские праздники. Сибиряки будут отдыхать несколько дней, и рацион некоторых составят шашлыки и алкоголь.

Эксперт советует не злоупотреблять алкоголем. С его слов нужно выпивать небольшую долю за полтора часа до застолья, чтобы организм успел подготовиться.

Новоселов также упоминает в разговоре с Om1.ru о применении сорбентов для уменьшения всасывания алкоголя, но не рекомендует их комбинировать с кофе из-за возможных сердечно-сосудистых осложнений.

Что касается еды во время застолья, эксперт советует предпочитать овощи и употреблять их в небольших порциях. Важно также помнить про физическую активность, такую как танцы или прогулки.

 

#Алина Шефер#Медики#Похмелье#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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