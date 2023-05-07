Как не перепивать и не объедаться в майские праздники: объяснил медик из Новосибирска

Posted Сегодня, 02:46
Published Сегодня, 02:46
Modified Сегодня, 02:48
Updated Сегодня, 02:48
Эксперт советует не злоупотреблять алкоголем. С его слов нужно выпивать небольшую долю за полтора часа до застолья, чтобы организм успел подготовиться.
Новоселов также упоминает в разговоре с Om1.ru о применении сорбентов для уменьшения всасывания алкоголя, но не рекомендует их комбинировать с кофе из-за возможных сердечно-сосудистых осложнений.
Что касается еды во время застолья, эксперт советует предпочитать овощи и употреблять их в небольших порциях. Важно также помнить про физическую активность, такую как танцы или прогулки.