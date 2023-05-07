Метеозависимым не повезет в праздники: затяжная магнитная буря идет в Новосибирск

Специалисты говорят об отрицательном влиянии данного явления на здоровье людей с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также метеозависимых. В соответствии с прогнозом Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, возмущения магнитного поля начнутся в 4 утра в понедельник 8 мая и будут длиться всю неделю.