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Метеозависимым не повезет в праздники: затяжная магнитная буря идет в Новосибирск

7 мая 2023, 03:35
Фото: 1MI
Магнитные бури ожидаются в Новосибирске

В Новосибирск идет затяжная магнитная буря с 8 мая 2023

Продолжительная магнитная буря, вызванная возмущениями магнитного поля на Солнце, нагрянет в Новосибирскую область. Она начнется 8 мая 2023 года.

Специалисты говорят об отрицательном влиянии данного явления на здоровье людей с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также метеозависимых. В соответствии с прогнозом Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, возмущения магнитного поля начнутся в 4 утра в понедельник 8 мая и будут длиться всю неделю.

К обеду магнитная буря достигнет пика и составит 5 баллов, что соответствует уровню G1. В 18:00 по новосибирскому времени ожидается её завершение.

Для тех, кто подвержен риску, желательно избегать физических нагрузок в дни магнитных бурь. Стоит также воздержаться от употребления алкоголя и курения, чтобы снизить вероятность плохого самочувствия.

Больше всего опасности представляет воздействие бурь на работу сердечно-сосудистой системы. Людям, страдающим этими болезнями, важно следить за состоянием здоровья и при возникновении любых симптомов нужно связываться со специалистами.

Метеозависимые - берегите себя: неделя мощных магнитных бурь началась в Новосибирске
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#Алина Шефер#Магнитная буря#Общество#Новосибирск#Новосибирская область
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