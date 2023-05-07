Метеозависимым не повезет в праздники: затяжная магнитная буря идет в Новосибирск

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
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Специалисты говорят об отрицательном влиянии данного явления на здоровье людей с хроническими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также метеозависимых. В соответствии с прогнозом Лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ, возмущения магнитного поля начнутся в 4 утра в понедельник 8 мая и будут длиться всю неделю.
К обеду магнитная буря достигнет пика и составит 5 баллов, что соответствует уровню G1. В 18:00 по новосибирскому времени ожидается её завершение.
Для тех, кто подвержен риску, желательно избегать физических нагрузок в дни магнитных бурь. Стоит также воздержаться от употребления алкоголя и курения, чтобы снизить вероятность плохого самочувствия.
Больше всего опасности представляет воздействие бурь на работу сердечно-сосудистой системы. Людям, страдающим этими болезнями, важно следить за состоянием здоровья и при возникновении любых симптомов нужно связываться со специалистами.