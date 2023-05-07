Новосибирскую авиакомпанию S7 проверят из-за поломки во время полета

Posted Сегодня, 06:07
Published Сегодня, 06:07
Modified Сегодня, 06:09
Updated Сегодня, 06:09
По сообщению пресс-службы ведомства, в ходе полета рейса «Минеральные Воды - Москва» 6 мая возникли технические неисправности в системах силовой установки самолета. В связи с этим, воздушное судно было вынуждено приземлиться в Волгограде.
На борту находились 178 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал, а причины происшествия на данный момент выясняются.
Пассажиры были доставлены в Москву на другом самолете компании.