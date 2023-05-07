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Новосибирскую авиакомпанию S7 проверят из-за поломки во время полета

7 мая 2023, 06:07
Фото: 1MI
Самолет новосибирской авиакомпании S7 совершил экстренную посадку из-за неисправности 6 мая. Транспортная прокуратура теперь проводит проверку случившегося инцидента.

По сообщению пресс-службы ведомства, в ходе полета рейса «Минеральные Воды - Москва» 6 мая возникли технические неисправности в системах силовой установки самолета. В связи с этим, воздушное судно было вынуждено приземлиться в Волгограде.

На борту находились 178 пассажиров. К счастью, никто из них не пострадал, а причины происшествия на данный момент выясняются.

Пассажиры были доставлены в Москву на другом самолете компании.

#Алина Шефер#Самолет#Поломка#Прокуратура#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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