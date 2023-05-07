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Published Сегодня, 11:40

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Новосибирцам не стоит ждать «горячих» туров

7 мая 2023, 11:40
Фото: Полина Симакова / atas.info
Новосибирцам стоит заранее приобрести билеты

Новосибирцам не стоит ждать «горячих» туров

Летом нынешнего года новосибирцам не стоит ждать «горящих путевок». Туры лучше бронировать заранее.

Как рассказала Om1.ru, директор Ассоциации туристических операторов Новосибирска Светлана Фоменко, ближе к началу сезона цены значительно повысятся. Сейчас из Новосибирска можно улететь напрямую в Таиланд, Юго-Восточную Азию и Турцию, а также в Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, с пересадкой из Москвы можно улететь на Кубу и Мальдивские острова.

Из российских направлений популярным остается Крым. Однако из-за закрытия воздушного пространства лучше всего добраться на автобусе, поезде или личном автомобиле.

#Новосибирск#Общество#Александр Ляхов#Туризм#Отдых#Путевки
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