Новосибирцам не стоит ждать «горячих» туров

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Как рассказала Om1.ru, директор Ассоциации туристических операторов Новосибирска Светлана Фоменко, ближе к началу сезона цены значительно повысятся. Сейчас из Новосибирска можно улететь напрямую в Таиланд, Юго-Восточную Азию и Турцию, а также в Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, с пересадкой из Москвы можно улететь на Кубу и Мальдивские острова.
Из российских направлений популярным остается Крым. Однако из-за закрытия воздушного пространства лучше всего добраться на автобусе, поезде или личном автомобиле.