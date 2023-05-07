Новосибирцам не стоит ждать «горячих» туров

Как рассказала Om1.ru, директор Ассоциации туристических операторов Новосибирска Светлана Фоменко, ближе к началу сезона цены значительно повысятся. Сейчас из Новосибирска можно улететь напрямую в Таиланд, Юго-Восточную Азию и Турцию, а также в Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, с пересадкой из Москвы можно улететь на Кубу и Мальдивские острова.