Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
Modified Сегодня, 05:15
Updated Сегодня, 05:15
Захару Прилепину подорвали автомобиль на дороге в Нижегородской области 6 мая, возможной причиной является террористический акт, устроенный украинскими экстремистами. Ростислав Антонов отметил, что жертвами терактов со стороны ГУР (Главное управление разведки Минобороны Украины) и СБУ (Служба безопасности Украины) становятся незащищенные люди и публичные.
В своей телеграмм-канале он заявил, что стратегия террористов серьезна и направлена на то, чтобы запугивать и заставлять публичных деятелей замолчать.