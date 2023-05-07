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«Пытаются запугать»: новосибирский депутат прокомментировал покушение на Прилепина

7 мая 2023, 05:15
Фото: СК РФ
Новосибирский депутат прокомментировал покушение на Прилепина

Депутат из Новосибирска Антонов высказался о покушении на Прилепина

Депутат горсовета Новосибирска и консультант главы ДНР по социальным вопросам, Ростислав Антонов, выразил свои мысли о покушении на Захара Прилепина, писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия - за Правду». Он опубликовал пост об этом в своем телеграмм-канале.

Захару Прилепину подорвали автомобиль на дороге в Нижегородской области 6 мая, возможной причиной является террористический акт, устроенный украинскими экстремистами. Ростислав Антонов отметил, что жертвами терактов со стороны ГУР (Главное управление разведки Минобороны Украины) и СБУ (Служба безопасности Украины) становятся незащищенные люди и публичные.

В своей телеграмм-канале он заявил, что стратегия террористов серьезна и направлена на то, чтобы запугивать и заставлять публичных деятелей замолчать.

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#Алина Шефер#Покушение на убийство#Терроризм#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Россия
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