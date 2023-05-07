«Пытаются запугать»: новосибирский депутат прокомментировал покушение на Прилепина

Депутат из Новосибирска Антонов высказался о покушении на Прилепина

Депутат горсовета Новосибирска и консультант главы ДНР по социальным вопросам, Ростислав Антонов, выразил свои мысли о покушении на Захара Прилепина, писателя и сопредседателя партии «Справедливая Россия - за Правду». Он опубликовал пост об этом в своем телеграмм-канале.