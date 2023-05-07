В Новосибирске бизнес-центр на Красном проспекте выставили на продажу

Posted Сегодня, 05:05
Published Сегодня, 05:05
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Здание, построенное в 2015 году, имеет 13 этажей, подземную и наземную парковки, четыре лифта, а все помещения находятся в аренде. В прошлом году здание было куплено компанией ООО «Сибстролл» в результате банкротства предыдущего владельца за 435,2 миллиона рублей.
По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО "Сибстролл" было создано в 2021 году. Его единственный владелец - Владимир Смоль.
На конец 2022 года доходы компании составили 70,8 млн рублей, расходы - 85 млн рублей. С чем связана продажа бизнес-центра - неизвестно.