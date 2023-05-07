В Новосибирске бизнес-центр на Красном проспекте выставили на продажу

Здание, построенное в 2015 году, имеет 13 этажей, подземную и наземную парковки, четыре лифта, а все помещения находятся в аренде. В прошлом году здание было куплено компанией ООО «Сибстролл» в результате банкротства предыдущего владельца за 435,2 миллиона рублей.