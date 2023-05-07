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В Новосибирске бизнес-центр на Красном проспекте выставили на продажу

7 мая 2023, 05:05
Фото: 2ГИС
Бизнес-центр на Красном проспекте пытаются продать за 650 млн руб.
Объявление о продаже бизнес-центра на Красном проспекте, 86/2 появилось в Новосибирске. Стоимость здания за полгода выросла на 200 млн рублей и составляет теперь 650 млн.

Здание, построенное в 2015 году, имеет 13 этажей, подземную и наземную парковки, четыре лифта, а все помещения находятся в аренде. В прошлом году здание было куплено компанией ООО «Сибстролл» в результате банкротства предыдущего владельца за 435,2 миллиона рублей.

По данным сервиса «Контур.Фокус», ООО "Сибстролл" было создано в 2021 году. Его единственный владелец - Владимир Смоль.

На конец 2022 года доходы компании составили 70,8 млн рублей, расходы - 85 млн рублей. С чем связана продажа бизнес-центра - неизвестно.

Бизнес-центр «Кристалл» продают в Новосибирске за 750 млн руб
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#Алина Шефер#Продажа#Бизнес#Бизнес-центр#Новосибирск#Новосибирская область
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