В Новосибирске предотвратили железнодорожную диверсию

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
Как сообщает телеграм-канал SHOT, в ночь на 7 мая машинист поезда увидел горящий релейный шкаф и сразу же вызвал экстренные службы. Инцидент произошел на перегоне станций «Сибирская» - «Юность».
Прибывшие пожарные оперативно потушили огонь. При этом оборудование выгорело полностью, но на движение поездов это не оказало никакого влияния. Задержек в расписании не отмечено.
Самих диверсантов сейчас ищут. Лица, совершившие поджог, пока не установлены.