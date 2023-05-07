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В Новосибирске предотвратили железнодорожную диверсию

7 мая 2023, 10:33
Фото: 1MI
В Новосибирске предотвратили железнодорожную диверсию

В Новосибирске предотвратили диверсию на железнодорожных путях

Под Новосибирском была пресечена попытка диверсии. Террористический акт пытались совершить на железной дороге.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, в ночь на 7 мая машинист поезда увидел горящий релейный шкаф и сразу же вызвал экстренные службы. Инцидент произошел на перегоне станций «Сибирская» - «Юность».

Прибывшие пожарные оперативно потушили огонь. При этом оборудование выгорело полностью, но на движение поездов это не оказало никакого влияния. Задержек в расписании не отмечено.

Самих диверсантов сейчас ищут. Лица, совершившие поджог, пока не установлены.

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#Происшествия#Новосибирск#Александр Ляхов#Железная дорога#Теракт#Диверсия
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