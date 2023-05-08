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Оснащенный камерой беспилотник упал на территории Новосибирского авиазавода

8 мая 2023, 04:47
Фото: atas.info
Авиазавод имени Чкалова в новосибирске
По сообщению Телеграм-канала Shot на территории авиазавода в Новосибирске, где собирают истребители-бомбардировщики, нашли упавший дрон, который был оснащен видеокамерой. Дрон мог отслеживать въезд и выезд с территории завода, куда передавались данные, неизвестно.

Упавший квадрокоптер обнаружили около входа сотрудники завода имени Чкалова, где выпускают бомбардировщики Су-34, а также беспилотники С-70. Квадрокоптер был оснащен видеокамерой, а также прикрепленной на скотч дополнительной батареей. Владелец устройства, а также, куда передавались данные с видеокамеры, выясняется.

Поскольку камера включалась на движение, можно предполагать, что она записывала, что ввозят и вывозят с территории завода.

Подробнее о заводе: Завод имени В. П. Чкалова изначально был создан в довоенное время как завод горнодобывающего оборудования — в далеком 1931 году. Через пять лет после основания здесь начали выпускать авиационную технику.

На данный момент Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова входит в состав публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания „Сухой“». Здесь выпускают многофункциональные истребители Су-34 для нужд Воздушно-космических сил Российской Федерации по государственному оборонному заказу.

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#Ольга Храмушкина#Зона СВО#Новосибирский авиационный заводе им. В. П. Чкалова#Беспилотники#Дроны#Спецоперация#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область
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