Posted Сегодня, 04:47
Published Сегодня, 04:47
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Updated Сегодня, 05:49
Упавший квадрокоптер обнаружили около входа сотрудники завода имени Чкалова, где выпускают бомбардировщики Су-34, а также беспилотники С-70. Квадрокоптер был оснащен видеокамерой, а также прикрепленной на скотч дополнительной батареей. Владелец устройства, а также, куда передавались данные с видеокамеры, выясняется.
Поскольку камера включалась на движение, можно предполагать, что она записывала, что ввозят и вывозят с территории завода.
Подробнее о заводе: Завод имени В. П. Чкалова изначально был создан в довоенное время как завод горнодобывающего оборудования — в далеком 1931 году. Через пять лет после основания здесь начали выпускать авиационную технику.
На данный момент Новосибирский авиационный завод имени В. П. Чкалова входит в состав публичного акционерного общества «Авиационная холдинговая компания „Сухой“». Здесь выпускают многофункциональные истребители Су-34 для нужд Воздушно-космических сил Российской Федерации по государственному оборонному заказу.
Новосибирским оборонным заводам не хватает специалистов высокой квалификации, им готовы платить высокие зарплаты.