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Парад в Новосибирске 9 мая 2023: где пройдет, как доехать и когда начнется

8 мая 2023, 08:54
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Парад Победы проходит в Новосибирске ннп площади Ленина
Парад Победы 9 мая 2023 года в Новосибирске ждут с нетерпением горожане и туристы, ведь это будет самое незабываемое и зрелищное событие праздничного дня. Рассказываем, какую боевую технику покажут сибирякам и где с комфортом на нее смотреть.

Где и во сколько начнется парад Победы-2023 в Новосибирске:

Торжественный парад по случаю 78-годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на площади Ленина в Новосибирске 9 мая 2023 года. Программа начнется ровно в 10:00 часов.

По центральной площади промаршируют военные в форме, за ними проедут строем десятки боевых машин, а в небе пролетят самолеты СУ-34 и ТВС-2МС. Сопровождать парад будут залп артиллерийского салюта.

В параде принимают участие тысячи военных и боевая техникаВ параде принимают участие тысячи военных и боевая техника
В параде принимают участие тысячи военных и боевая техника
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info

Какие виды военной техники увидят новосибирцы на параде Победы-2023:

В Минобороны так и не раскрыли информацию о том, какая именно техника поучаствует в параде Победы-2023. Вероятно, новосибирцев хотят удивить чем-то особенным.

В прошлом году горожане восторженно смотрели на танк Т-34, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82АМ, реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», а также на Р-416ГМ и зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф».

Военная техника на параде 9 мая в Новосибирске: «Град», «Редут», «Ярс», «Триумф»
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А вот авиашоу в столице Сибири в 2022 году неожиданно отменили. Зато в этом году обещают грандиозное представление в небе. Пока неизвестно, какие именно самолеты полетят на радость зрителям, но точно будет Су-34. Его уже видели горожане во время репетиции парада 5 мая.

Как доехать до площади Ленина, чтобы посмотреть парад Победы:

На время парада Победы в Новосибирске перекроют проезд транспорта на площади Ленина. Также могут закрыть входы/выходы на станции метро «Площадь Ленина» с 7.30 до 12.00 и с 21.00 до 23.00.

Ограничения будут действовать с 7:00 до 23:00 на участках Красного проспекта, улицы Орджоникидзе, Октябрьской магистрали.

Аналогично поступят в самом центре левого берега города с 10.00 до 22.00. Перекроют улицу Станиславского от площади им. Станиславского до ул. Котовского. Когда начнут запускать салют нельзя будет проехать с 21.00 до 22.30 по Восходу, частично по Октябрьскому мосту, проспекту Карла Маркса, Блюхера и площади Инженера Будагова.

Новосибирцы смогут добраться на парад Победы на автобусах № 8, 21, 54, 31, 95, 18, 5, 28, 13, 97, 98, 75. А также на маршрутках - 8, 45, 44, 44а, 38, 51, 48. Выйдут на маршруты троллейбусы № 5, 10, 13, 36. Схему движения общественного транспорта изменят 9 мая, поэтому нужно планировать путь заранее, чтобы не опоздать на парад Победы.

ТОП-10 фото с репетиции парада Победы в Новосибирске
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#Парад#День Победы#9 мая#Новосибирск#Новосибирская область#Алина Шефер#День Победы в Новосибирске 9 мая 2023
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