Posted Сегодня, 08:54
Published Сегодня, 08:54
Modified Сегодня, 08:54
Updated Сегодня, 08:54
Торжественный парад по случаю 78-годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдет на площади Ленина в Новосибирске 9 мая 2023 года. Программа начнется ровно в 10:00 часов.
По центральной площади промаршируют военные в форме, за ними проедут строем десятки боевых машин, а в небе пролетят самолеты СУ-34 и ТВС-2МС. Сопровождать парад будут залп артиллерийского салюта.
В Минобороны так и не раскрыли информацию о том, какая именно техника поучаствует в параде Победы-2023. Вероятно, новосибирцев хотят удивить чем-то особенным.
В прошлом году горожане восторженно смотрели на танк Т-34, бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82АМ, реактивную систему залпового огня БМ-21 «Град», а также на Р-416ГМ и зенитно-ракетный комплекс С-400 «Триумф».
А вот авиашоу в столице Сибири в 2022 году неожиданно отменили. Зато в этом году обещают грандиозное представление в небе. Пока неизвестно, какие именно самолеты полетят на радость зрителям, но точно будет Су-34. Его уже видели горожане во время репетиции парада 5 мая.
На время парада Победы в Новосибирске перекроют проезд транспорта на площади Ленина. Также могут закрыть входы/выходы на станции метро «Площадь Ленина» с 7.30 до 12.00 и с 21.00 до 23.00.
Ограничения будут действовать с 7:00 до 23:00 на участках Красного проспекта, улицы Орджоникидзе, Октябрьской магистрали.
Аналогично поступят в самом центре левого берега города с 10.00 до 22.00. Перекроют улицу Станиславского от площади им. Станиславского до ул. Котовского. Когда начнут запускать салют нельзя будет проехать с 21.00 до 22.30 по Восходу, частично по Октябрьскому мосту, проспекту Карла Маркса, Блюхера и площади Инженера Будагова.
Новосибирцы смогут добраться на парад Победы на автобусах № 8, 21, 54, 31, 95, 18, 5, 28, 13, 97, 98, 75. А также на маршрутках - 8, 45, 44, 44а, 38, 51, 48. Выйдут на маршруты троллейбусы № 5, 10, 13, 36. Схему движения общественного транспорта изменят 9 мая, поэтому нужно планировать путь заранее, чтобы не опоздать на парад Победы.