А вот авиашоу в столице Сибири в 2022 году неожиданно отменили. Зато в этом году обещают грандиозное представление в небе. Пока неизвестно, какие именно самолеты полетят на радость зрителям, но точно будет Су-34. Его уже видели горожане во время репетиции парада 5 мая.